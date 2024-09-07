WRC Akropolis Rallisi: Sordo'nun lastik sorunu Neuville'e liderliği getirdi
Dani Sordo'nun lastik sorunu yaşamasıyla birlikte Thierry Neuville, zorlu Akropolis Rallisi'nde dördüncü lider pilot olarak öne geçti.
Hyundai pilotu Thierry Neuville, takım arkadaşı Dani Sordo’nun yaşadığı lastik problemi sonrası Akropolis Rallisi'nde liderliği devraldı.
Zorlu rallide, Ott Tanak'ın iki ayrı olayda yaşadığı sorunların ardından liderliğe yükselen Sordo, yüksek sıcaklıkta yapılan 9. etapta (Aghii Theodori 1, 25.87km) sağ arka lastiğinde delaminasyon sorunu yaşadı.
Neuville, günü lider tamamlayarak 18 geçici puanı elinde tutmayı hedefliyor.
Sordo'nun yaşadığı sorun öncesi konuşan Neuville, "Amacım basit: Sorunsuz bir şekilde günü tamamlamak, özellikle patlak yaşamadan. Zemin zor, gevşek çakıllardan kaçmaya çalışıyorum," demişti.
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