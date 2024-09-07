WRC Akropolis: Tanak lastik patlattı, Sordo lider
Dünya Ralli Şampiyonası'nın beş şampiyonluk adayı da, Yunanistan'ın zorlu çakıllı yollarında sorun yaşamaya devam ediyor.
Cumartesi gününe Sordo'nun 21.8 saniye önünde başlayan Tanak, günün açılış etabında iki kez talihsizlik yaşadı.
Estonyalı pilot, beş kilometre sonra sağ arka lastiğinin patlamasıyla yol kenarına çekip lastik değiştirmek zorunda kaldı.
Tanak ve yardımcı pilotu Martin Jarveoja sadece 1 dakika 21.6 saniye kaybettiler ancak yine de liderlik elden gitmişti.
Bu da yetmezmiş gibi, on kilometre sonra Tanak'ın bu kez sağ ön lastiği patladı ve etap sonunda 4 dakika 6.4 saniye kaybederek liderlikten dördüncülüğe geriledi.
Tanak’ın çifte lastik patlaması Sordo’ya 7.2 saniyelik farkla liderliği getirmiş oldu.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport
Thierry Neuville de Ott Tanak’ın sorunlarından faydalanarak ikinci sıraya yükselirken, Sebastien Ogier üçüncü sıraya yükseldi.
Diğer taraftan Sordo, liderliği bu şekilde ele geçirdiği için memnun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Lider olmak güzel ama bu tür şeylerden hoşlanmıyorum. Diğerlerinin sorunları olduğu için değil, etapları kazanarak lider olmak isteriz. Hiç risk almadım, hedefime devam edeceğim."
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