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Etap raporu
WRC Yunanistan Rallisi

WRC Akropolis: Tanak lastik patlattı, Sordo lider

Dünya Ralli Şampiyonası'nın beş şampiyonluk adayı da, Yunanistan'ın zorlu çakıllı yollarında sorun yaşamaya devam ediyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Cumartesi gününe Sordo'nun 21.8 saniye önünde başlayan Tanak, günün açılış etabında iki kez talihsizlik yaşadı.

Estonyalı pilot, beş kilometre sonra sağ arka lastiğinin patlamasıyla yol kenarına çekip lastik değiştirmek zorunda kaldı.

Tanak ve yardımcı pilotu Martin Jarveoja sadece 1 dakika 21.6 saniye kaybettiler ancak yine de liderlik elden gitmişti.

Bu da yetmezmiş gibi, on kilometre sonra Tanak'ın bu kez sağ ön lastiği patladı ve etap sonunda 4 dakika 6.4 saniye kaybederek liderlikten dördüncülüğe geriledi. 

Tanak’ın çifte lastik patlaması Sordo’ya 7.2 saniyelik farkla liderliği getirmiş oldu. 

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville de Ott Tanak’ın sorunlarından faydalanarak ikinci sıraya yükselirken, Sebastien Ogier üçüncü sıraya yükseldi.

Diğer taraftan Sordo, liderliği bu şekilde ele geçirdiği için memnun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Lider olmak güzel ama bu tür şeylerden hoşlanmıyorum. Diğerlerinin sorunları olduğu için değil, etapları kazanarak lider olmak isteriz. Hiç risk almadım, hedefime devam edeceğim."

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