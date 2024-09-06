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WRC Yunanistan Rallisi

WRC Akropolis Rallisi: Ogier'in yaşadığı sorun, Tanak'a liderliği getirdi

Hyundai, Toyota için kabus gibi geçen cuma gününde ilk üçte yer aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Cuma günü yaşanan drama, Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki beş büyük adaydan dördünü etkiledi.

Toyota sürücüsü Sebastien Ogier’in yaşadığı güç sorunu, Ott Tanak’a Akropolis Rallisi’nde önemli  bir avantaj sağladı.

Ogier, Toyota GR Yaris'inde yaşadığı turbo arızası nedeniyle son etap öncesi liderliğini kaybederek dördüncü sıraya geriledi ve liderliği Tanak’a kaptırdı.

 

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Tanak, Yunanistan’ın zorlu çakıllı yollarında sorunsuz bir gün geçirerek takım arkadaşı Dani Sordo’nun 21.8 saniye önünde liderliği aldı.

Şampiyona lideri ve Thierry Neuville ise sabah etabında üç silindirle yarışmasına rağmen toparlanarak üçüncü sırada yer aldı.

M-Sport-Ford sürücüsü Gregoire Munster, günün son etabında iki kez lastik patlatarak beşinci sıraya geriledi.

Toyota için zorlu geçen günde, Takamoto Katsuta liderlik mücadelesindeyken üçüncü etapta bir tekerleğini kaybederek yarış dışı kaldı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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