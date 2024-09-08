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WRC Yunanistan Rallisi

WRC Akropolis: Ogier ikinci sıraya yükseldi, Neuville liderliğini koruyor

Akropolis Rallisi'nde zorlu pazar sabahı etaplarını başarıyla geçen Thierry Neuville sezonun ikinci zaferine yaklaşırken, Sebastien Ogier ikinci sıraya yükseldi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Thierry Neuville, Akropolis Rallisi'nde pazar sabahı etaplarını sorunsuz bir şekilde geçerek sezonun ikinci Dünya Ralli Şampiyonası zaferine bir adım daha yaklaştı.

Şampiyona lideri, sınırları zorlayıp limitleri aşmadan ilerleyerek Power Stage öncesinde 1 dakika 2.4 saniyelik bir farkla liderliğini sürdürdü.

Bu liderlik, Hyundai sürücüsü Dani Sordo'nun önüne geçerek ikinci sıraya yükselen Sebastien Ogier'le olan mücadelede de korundu. 

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ogier, Dani Sordo’nun önüne geçmeyi başararak farkı 1 dakika 23.3 saniyeye çıkardı.

Ott Tanak ise dördüncü sırada yer alıyor (+3m13.7s).

Thierry Neuville, zorlayıcı etaplardan sonra şunları söyledi: "Yolu yönetmek önemli ama aynı zamanda iyi bir ritmi korumaya çalışmak da gerekiyor."

"Tutuşla biraz mücadele ediyorum, çok dar ve kolayca bir taşa çarpabilirsiniz. Gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor ve ben öyle değildim."

Sebastien Ogier ise, "Bütün hafta sonu boyunca iyi bir his vardı. Harika bir aracım var ve yapmak istediğim her şeyi yapabildim,” dedi.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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