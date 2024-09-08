Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
WRC Yunanistan Rallisi

WRC Akropolis: Neuville kazandı, Ogier son etapta takla attı

Thierry Neuville, Yunanistan'da kazanarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım attı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, son yılların en zorlu Akropolis Rallisi'nde zafere ulaşarak Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki şampiyonluk umutlarını artırdı.

Rakibi Sebastien Ogier ise son etapta takla atarak ralliyi ikinci sırada tamamlama şansını kaybetti.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Neuville ve yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe, sezonun ikinci zaferini takım arkadaşı Dani Sordo'nun 1 dakika 36.8 saniye önünde elde etmeyi başardı.

Ott Tanak ise ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak Hyundai'ye sürpriz bir ilk üçü getirmiş oldu.

Sebastien Ogier, Toyota GR Yaris'iyle son etaba kadar ikinci sırada ilerliyordu ancak dramatik bir şekilde takla atarak rallide büyük bir darbe aldı.

Üç gün süren zorlu yarış boyunca dokuz Ralli1 aracından sekizi ciddi sorunlarla karşılaştı ve bu durum şampiyona mücadelesinde önemli bir etki yarattı. 

Neuville de zafere giden yolda bazı sorunlarla karşılaştı. Aracı cuma gününün ilk üç etabında üç silindire düştü ve günü üçüncü sırada 45.2 saniye geride kapattı.

Şampiyonadaki rakibi Ogier, cuma günü en hızlı pilotuydu ancak beşinci etabın sonunda yaşanan turbo arızası, Fransız pilotun zafer umutlarını neredeyse tamamen bitirdi. 

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Bu olayın ardından liderlik kısa süreliğine Tanak’a geçti ancak Tanak da cumartesi günü iki kez lastik değiştirmek zorunda kalarak dört dakikadan fazla zaman kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi.

Cumartesi günü liderliği Sordo devraldı ancak o da dokuzuncu etapta bir kayaya çarparak lastik patlattı.

Neuville, tüm bunların ardından rallinin dördüncü farklı lideri oldu ve cumartesi gününü 53.7 saniye farkla Sordo'nun önünde tamamladı.

Pazar günü Ogier, hızını tekrar gösterdi ancak yanlış bir viraj hesaplamasıyla takla atarak galibiyet umudunu kaybetti. Buna rağmen, aracı finişe getirmeyi başardı ve topladığı puanları korudu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WRC Akropolis: Ogier ikinci sıraya yükseldi, Neuville liderliğini koruyor

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Coulthard: "Williams, Mick veya Lawson'ı tercih etmeyecekti"

Coulthard: "Williams, Mick veya Lawson'ı tercih etmeyecekti"

Formula 1
İtalya GP
Coulthard: "Williams, Mick veya Lawson'ı tercih etmeyecekti"
Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu

Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu

TÜRK SPORCULAR
Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu
Toprak Razgatlıoğlu dönüş tarihi hakkında bilgi verdi

Toprak Razgatlıoğlu dönüş tarihi hakkında bilgi verdi

World Superbike
Magny-Cours
Toprak Razgatlıoğlu dönüş tarihi hakkında bilgi verdi

Son Haberler

Alonso: "Newey ile çalışmak benim için büyük bir onur olur"

Alonso: "Newey ile çalışmak benim için büyük bir onur olur"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Newey ile çalışmak benim için büyük bir onur olur"
Marko: "Gençleşmiyorum, zamanla Red Bull'daki görevlerimden geri çekileceğim"

Marko: "Gençleşmiyorum, zamanla Red Bull'daki görevlerimden geri çekileceğim"

F1 Formula 1
Marko: "Gençleşmiyorum, zamanla Red Bull'daki görevlerimden geri çekileceğim"
Hamilton: "Monza'dan daha iyi olduğumuz hafta sonları olacak"

Hamilton: "Monza'dan daha iyi olduğumuz hafta sonları olacak"

F1 Formula 1
Hamilton: "Monza'dan daha iyi olduğumuz hafta sonları olacak"
Wolff: "Hamilton'a dair hiçbir pişmanlığım yok"

Wolff: "Hamilton'a dair hiçbir pişmanlığım yok"

F1 Formula 1
Wolff: "Hamilton'a dair hiçbir pişmanlığım yok"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye