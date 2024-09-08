WRC Akropolis: Neuville kazandı, Ogier son etapta takla attı

Thierry Neuville, son yılların en zorlu Akropolis Rallisi'nde zafere ulaşarak Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki şampiyonluk umutlarını artırdı.



Rakibi Sebastien Ogier ise son etapta takla atarak ralliyi ikinci sırada tamamlama şansını kaybetti.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Neuville ve yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe, sezonun ikinci zaferini takım arkadaşı Dani Sordo'nun 1 dakika 36.8 saniye önünde elde etmeyi başardı.



Ott Tanak ise ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak Hyundai'ye sürpriz bir ilk üçü getirmiş oldu.

Sebastien Ogier, Toyota GR Yaris'iyle son etaba kadar ikinci sırada ilerliyordu ancak dramatik bir şekilde takla atarak rallide büyük bir darbe aldı.

Üç gün süren zorlu yarış boyunca dokuz Ralli1 aracından sekizi ciddi sorunlarla karşılaştı ve bu durum şampiyona mücadelesinde önemli bir etki yarattı.



Neuville de zafere giden yolda bazı sorunlarla karşılaştı. Aracı cuma gününün ilk üç etabında üç silindire düştü ve günü üçüncü sırada 45.2 saniye geride kapattı.

Şampiyonadaki rakibi Ogier, cuma günü en hızlı pilotuydu ancak beşinci etabın sonunda yaşanan turbo arızası, Fransız pilotun zafer umutlarını neredeyse tamamen bitirdi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Bu olayın ardından liderlik kısa süreliğine Tanak’a geçti ancak Tanak da cumartesi günü iki kez lastik değiştirmek zorunda kalarak dört dakikadan fazla zaman kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi.

Cumartesi günü liderliği Sordo devraldı ancak o da dokuzuncu etapta bir kayaya çarparak lastik patlattı.

Neuville, tüm bunların ardından rallinin dördüncü farklı lideri oldu ve cumartesi gününü 53.7 saniye farkla Sordo'nun önünde tamamladı.

Pazar günü Ogier, hızını tekrar gösterdi ancak yanlış bir viraj hesaplamasıyla takla atarak galibiyet umudunu kaybetti. Buna rağmen, aracı finişe getirmeyi başardı ve topladığı puanları korudu.