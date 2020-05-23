WRC, 2020'de dört veya beş ralli daha yapmayı düşünüyor

WRC'nin 2020 takvimi, binlerce ölüme neden olan ve dünyayı etkisi alan korkunç COVID-19 pandemisi nedeniyle kısaltılacak.

FIA ve WRC organizatörleri, maddi anlamda zorluk yaşayan takımların taleplerini dikkate almak amacıyla 2020 takviminde değişiklikler yapmaya çalışıyorlar.

WRC'de mücadele eden Hyundai, Toyota ve M-Sport Ford'un merkezi Avrupa'da yer alıyor. Bu nedenle FIA ve WRC'nin organizatörleri, takımların güvenliğini korurken mümkün olduğunca az harcama yapacakları Avrupa merkezli bir takvim üzerinde çalışıyor. Lojistik konusu da görüşmelerde dikkate alınan konulardan bir tanesi.

Motorsport.com'un kaynaklarına göre 7 veya 8 ralliden oluşan bir şampiyona hedefleniyor. Ocak-Mart arası üç tane ralli yapıldığı için, sezonun ikinci yarısında dört veya beş ralli daha yapılacak.

Eylül ayından itibaren düzenlenecek rallilerin neredeyse tamamı Avrupa'da olacak.

Federasyon ve WRC organizatörlerinin fikri, Ağustos ayının ilk hafta sonunda yapılması planlanan Finlandiya Rallisini Eylül veya Ekim ayına taşımak. Sonrasında Türkiye Rallisi, Almanya Rallisi ve Galler Rallisi'nin yapılması planlanıyor. İtalya Rallisi üzerinde de çalışmalar bulunuyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu yıl yapılması planlanan Yeni Zelanda ve Japonya gibi ralliler, seyahat ve lojistikle ilgili problemler nedeniyle gerçekleşmeyecek. Bu rallilerin yakında iptal edilmesi bekleniyor.

Ancak birkaç hafta önce ertelenen ve henüz resmi olarak iptal edilmeyen Arjantin Rallisi için takvimde yer bakılıyor. Ancak Arjantin'in de 2020 takviminde yer alma ihtimali düşük görünüyor.