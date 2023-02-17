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WRC, 7/24 yayın yapacak Rally.TV kanalını yayına aldı!

Uzun zamandır bir televizyon kanalı projesi üzerinde çalışan WRC, sonunda 7/24 yayın yapacak bir platformu yayına aldı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
WRC, 7/24 yayın yapacak Rally.TV kanalını yayına aldı!
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Geçen yıl Mayıs ayında "seriyi yeni pazarlarda yayabilmek" amacıyla Rally.TV isminde bir platform kurma çalışmalarını başlatan WRC, bu konuda mutlu sona varmış vaziyette.

WRC Organizasyon Genel Müdürü Jona Siebel, "Yeni pazarlara ulaşmak, yeni pazarlara girmek ve yeni ülkelerde bulunmak istiyoruz, kendimize çok ama çok güveniyoruz" demişti.

Rally.TV, 2018'de başlatılan WRC+ All Live platformunu genişletecek, bu kapsamda Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki tüm etaplar ve Dünya Rallikros Şampiyonası'ndaki yarışlar canlı yayınlanacak.

Kanal, canlı ve isteğe bağlı yayının yanı sıra özel kamera arkası görüntüleri, röportajlar, belgeseller hazırlayacak ve klasik ralli görüntülerini yayınlayacak.

Tüm cihazlarda kullanılabilen yepyeni uygulama HD yayın da yapacak.

Rally.TV'nin açılış günü programında geçen hafta sonu İsveç Rallisi'nden aksiyonlar, WRC sezon değerlendirmeleri, sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier ve WRC otomobilinin tarihi hakkında özel belgeseller ve WRC'nin en ünlü etaplarından biri olan Ouninpohja'ya adanmış bir program yer aldı -kanalın içerik bulma konusunda güçlük çekmesi beklenmiyor!

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

Rally.TV projesinin ilk aşaması, şampiyonanın resmi web sitesi üzerinden satın alınabilecek aylık ve sezonluk üyeliklerle başlatıldı.

Ancak platform sezon ilerledikçe gelişecek, bu konudaki gelişmelerin sezon ortasına doğru açıklanması bekleniyor. 

WRC, "7/24 yayın yapacak kanalımı, yeni ve heyecan verici özelliklerle Rally.TV deneyiminin sadece başlangıcı."

"Rally.TV 2023'ün ortalarında yayın hayatına başlayacak ve dünya çapındaki ralli hayranları için daha da fazla içerik sunacak."

Abonelik ücretleri şu anda mevcut WRC+ ücretleriyle aynı: yıllık üyelik 99.99 £, aylık üyelik ise 10.99 £.

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