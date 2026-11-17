WRC Suudi Arabistan Rallisi

WRC 2027'de önemli değişiklik: Yeni WRC1 klasmanı geliyor!

FIA'nın onaylaması halinde, gelecek sezon WRC'nin en üst klasmanında yalnızca Rally1 ve Rally1 Kit Car otomobilleri şampiyonluk mücadelesi verebilecek.

Tom Howard Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Kas 2026 14:15

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Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Hyundai

WRC Komisyonu, pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda sportif kurallarda yapılması planlanan bir dizi değişikliği ele aldı. Söz konusu öneriler, onaylanmaları için FIA'ya sunuldu.

WRC, yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2027 yılında bir geçiş dönemine girecek. Bu dönemde tamamen yeni Rally1 otomobilleri ile mevcut Rally2 makineleri arasındaki performans farkının önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Mevcut plana göre gelecek sezon Rally1 otomobilleri ile Rally1 Kit Car'lar (güncellenmiş Rally2 otomobilleri) aynı Rally1 kategorisi altında mücadele edecek. Ancak bu otomobillerin Rally2 makinelerine kıyasla yalnızca 10-15 beygirlik bir güç avantajına sahip olması bekleniyor.

Bu durum servis alanında tartışmalara yol açtı. Teorik olarak bazı senaryolarda Rally2 otomobillerinin Rally1 makinelerinden daha hızlı olabilmesi mümkün. Bu ihtimal özellikle toprak rallilerde start sıralamasında daha gerilerden başlayan otomobiller açısından öne çıkıyor.

Bu endişeleri gidermek amacıyla WRC Komisyonu, Rally1 ve Rally2 kategorileri arasındaki ayrımın daha da belirginleştirilmesini önerdi. Öneriye göre şampiyonluk unvanları yalnızca Rally1 veya Rally1 Kit Car ile yarışan ekiplere açık olacak. Rally2 otomobilleriyle mücadele eden ekipler bu klasmanda puan alamayacak. Öneriler arasında ayrıca 'Süper Pazar' puanlarının yalnızca Rally1 ekiplerine verilmesi de bulunuyor.

WRC Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Komisyon, 2027 sezonundan itibaren sürücüler ve co-pilotlar için özel bir FIA WRC1 Şampiyonası klasmanı oluşturulması önerisini onayladı. Şampiyona puanları, yalnızca Rally1 kategorisinde mücadele eden uygun katılımcıları kapsayan ayrı bir klasman üzerinden verilecek."

"Revize edilen düzenlemeler kapsamında FIA Dünya Ralli Şampiyonası sürücüler ve co-pilotlar klasmanının adı, FIA WRC1 Şampiyonası sürücüler ve co-pilotlar klasmanı olarak değiştirilecek. Böylece Rally1 otomobilleriyle yarışan katılımcılar için ayrı bir puan klasmanı oluşturulacak. WRC2 ve WRC3 katılımcıları ise kendi şampiyonalarında puan toplamaya devam edecek."

"Bu değişiklik, 2027 yılında yeni Rally1 teknik düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte WRC'nin en üst kategorisi için özel bir şampiyona klasmanı oluşturulmasını sağlıyor. Bu kapsamda yeni teknik özelliklere sahip WRC otomobilleri ve WRC Kit Car'lar mücadele edecek."

"FIA WRC1 Şampiyonası'nda sezon boyunca en fazla puanı toplayan sürücü ve co-pilot, sırasıyla FIA Dünya Ralli Şampiyonu ve FIA Dünya Ralli Şampiyonu co-pilot unvanlarını almaya devam edecek."

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

Mevcut görev süresinin son toplantısına Komisyon Başkanı Pernilla Solberg'in başkanlık ettiği toplantıda, test düzenlemelerinde yapılması planlanan değişiklikler de gündeme geldi.

Komisyonun açıklamasına göre revize edilen yarış öncesi test kuralları kapsamında Elite sürücüler, her ralli katılımı için en fazla bir test günü kullanabilecek. Bu sürücüler için yıllık test hakkı ise 10 günle sınırlandırılacak.

Elite olmayan sürücülere ise her ralli katılımı için iki test günü verilecek ve yıllık toplam test hakları 20 gün olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Elite olmayan sürücülere tanınan ek test hakkı, Rally1 otomobillerinde deneyim kazanmaları için daha fazla fırsat sunarak sürücü gelişimini desteklemeyi amaçlıyor."

"Homologasyon sahibi üreticiler için de ayrı geliştirme testi hakları belirlendi. Bu düzenleme, yeni teknik özelliklere sahip otomobillerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili ihtiyaçları dikkate alıyor."

"Bir otomobilin homologasyonunun ilk ve ikinci takvim yıllarında üreticilere yılda 15 geliştirme test günü tahsis edilecek. Üçüncü yıldan itibaren bu sayı 10 güne düşürülecek. Homologasyonu alınmış otomobilin farklı versiyonlarının geliştirilmesi için ayrıca ek test günleri ayrılacak."

"Bu düzenlemeler, test faaliyetlerine ve bunlarla bağlantılı maliyetlere net sınırlar getirirken yeni Rally1 otomobillerinin geliştirilmesi için uygun bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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- Motorsport.com Ekibi

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