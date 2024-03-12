WRC, 2025'te yarış formatı ve servis alanlarında değişikliklere gidiyor

Geçtiğimiz hafta dünya motor sporları FIA, üst düzey rallinin geleceğine yönelik kapsamlı yol haritasının bir parçası olarak bir dizi öneri açıkladı.

Bu konsept teknik düzenlemelerde değişiklikleri, hibrid teknolojisinin terk edilmesini ve 2026'dan itibaren yeni Rally1 kurallarının uygulanmasını içeriyordu. Teknik revizyona ek olarak, şampiyonanın sportif yönünü de yenileme planları var.

Mevcut düzenlemelere göre yarışalar en az 300 kilometrelik etap mesafesinden oluşmak zorunda. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren, şampiyona dayanıklılık ve sprint tarzı rallilerin bir karışımını içeren küresel bir takvim oluşturmayı hedeflediğinden, yarış organizatörlerine rallilerin rotasını ve formatını geliştirirken daha fazla özgürlük sunulacak.

Tüm yarışların pazar günleri bir ralli sonu 'Power Stage' ile sonlanması gerekirken, bir sezon boyunca zamanlanmış etap kilometrelerinin miktarı mevcut seviyesinde kalacak.

Daha az katı formatlara geçiş, daha uzak servislerin kullanılmasını ve merkezi bir servis alanına daha az güvenilmesini sağlayabilir. Bu hamle, bazı yarışların 20 yıl önce WRC'nin başındayken eski WRC takım sahibi David Richards tarafından uygulamaya konulan geleneksel yonca yaprağı formatından uzaklaşmasına neden olabilir.

Maliyetleri düşürmek ve esneklik sağlamak için takım üyelerinin yerel olarak tedarik edilmesi ve ekiplerin yarışlara gönderdiği personel miktarının sınırlandırılması planıyla birlikte servis alanı yapısı da değişime uğrayacak.

Sardunya Rallisi, bu yılın başlarında açıklanan 48 saatlik konsepti ile bu yıl sprint tarzı rallilerin nasıl işleyeceğine dair bir fikir verecek.

Geleceğe yönelik konseptin arkasındaki FIA görev gücünün bir parçası olan Richards'a göre, önümüzdeki yıldan itibaren yarışlarda ve servis alanında daha geniş çaplı değişikliklerin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yarışlarda çalışan personelin sınırlandırılmasına yönelik planlar önümüzdeki iki yıl içinde aşamalı bir süreçle gerçekleştirilecek.

Autosport da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Richards, "Mümkün olan en kısa sürede, gelecek yıl yürürlüğe girecek."

David Richards Photo by: FIA

"İşin personel kısmına henüz bakmadık ama umarım gelecek yıl için bunu getirebiliriz. Motor sporlarındaki diğer kategorilerde yaygın bir uygulama. Bu yüzden bunu uygulamak için büyük bir sorun olarak görmüyorum ve yardımcı olacaktır."

"Servis alanları söz konusu olduğunda, bunu gelecek yıl için hemen getirebiliriz. Bu, organizatörlerin son yıllarda üzerlerinde uygulanan kontroller olmaksızın yarışları yönetebilmeleri için onları özgür bırakmakla ilgili." dedi.

Richards, yonca yaprağı formatından uzaklaşılmasının, teknolojideki ilerlemenin geçmişte merkezi bir servis alanına ihtiyaç duyulmasına neden olan iletişim sorunlarını ele almasından kaynaklandığını açıkladı.

Richards, "Yarışlara baktık ve son birkaç yıldır lojistik nedeniyle kısıtlanmışlar ve merkezi bir hizmetle sınırlandırılmışlar."

"Merkezi hizmeti neden uygulamaya koyduğumuzu açıklamak için muhtemelen 20 yıl geriye gitmeye değer. O günlerde iletişimimiz zayıftı ve bugün sahip olduğumuz şeylere sahip değildik."

"Etaplara daha fazla insan, daha fazla görevli ve daha fazla güvenlik koymamız gereken pek çok yarışta güvenlik sorunları yaşadık."

"O günlerde öncelik buydu ve siz gazetecilerin gün içinde düzenli olarak sürücülere erişebilmeniz, güvenliği kontrol edebilmemiz ve daha iyi iletişim kurabilmemiz için merkezi hizmetin kurulmasının nedeni de buydu."

"Tüm bu sorunlar artık büyük ölçüde çözüldü. Böylece yarışların organizasyonunda ve düzeninde daha fazla özgürlüğe sahip olmalarını sağlayabilir ve bize daha fazla çeşitlilik sunabiliriz."

"Yonca yaprağı formatının uygun olduğu ve uygun olmadığı bazı yarışlar olacaktır. Bence daha doğrusal bir rota bazı rallilere uygun olacaktır ve biraz çeşitlilik sağlayacaktır." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

Richards, FIA'nın dayanıklılık rallilerinin formatı konusunda "açık fikirli" olduğunu ve bunun Kenya gibi yarışların daha geleneksel uzun etaplara dönmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Ayrıca gelecekte karma zeminde düzenlenecek rallilerin geri dönme olasılığı konusunda "her şeyin masada olduğunu" söyledi.

Richards, "Açık fikirli olduğumuzu düşünüyorum. Organizatörlere kendileri için uygun olan ralliyi geliştirmeleri için daha fazla kapsam ve özgürlük vermeye çalışıyoruz."

"Kenya'daki toplantıda Nairobi'nin dışına çıkmak ve örneğin Mombasa'da ikinci bir üs kurmak ve bu tür bir şey yapmak istediler."

"Ne önerdiklerine bakalım ve uygun olup olmadığını görelim. Evet ya da hayır demiyoruz ama kesinlikle bu fikirlere bir göz atalım ve Dünya Ralli Şampiyonası için uygun olup olmadığını görelim diyoruz."

"Şu anda çok kuralcı olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin üzerinde çok çalışmak zorunda olduğu bir formül yarattık ve bunun ileriye dönük olarak şampiyonanın yararına olmayacağını düşünüyorum." dedi.