WRC, 2025 Rally1 kurallarının yeni markaları cezbedeceğinden emin

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WRC, geçen yılki Rally1 hibrit kurallarının lansmanından bu yana rallinin en üst kademesine giden yolu geliştirmek için FIA ile birlikte çalışıyor.

Bu kapsamda, 2025'ten itibaren yeni markaları Rally1'e çekecek gerekli kuralları anlamak için halihazırdaki üreticiler ve şu anda yarışmayan diğer markalarla bir dizi görüşme yapıldı.

Rally1 düzenlemelerinin bu evriminin iki ay içinde sunulması bekleniyor.

Düzenlemeler, daha sağlam ve daha güvenli uzay şasi üzerine inşa edilen ve hibrit takviyeler devreye girdiğinde 500 beygir gücü sağlayabilen 100kW hibrit üniteye bağlı 1.6 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motorla çalışan araçları içeren mevcut Rally1 platformunu baz alacak.

WRC, Compact Dynamics tarafından inşa edilen sistemde çok daha fazla kapasite olduğu için mevcut hibrit ünitenin genişletilmesinin yeni düzenlemeler için planlar arasında olduğunu ima etti. Bu sayede rallilerde hibrit ve EV modlarının kullanımı artabilir.

Ayrıca yeni kuralların, WRC'nin öncülük ettiği %100 sürdürülebilir yakıt kullanımına daha fazla vurgu yapması bekleniyor.

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin Autosport'a yaptığı açıklamada, "Teknik düzenlemeler söz konusu olduğunda sportif direktörümüz Peter Thul, FIA ile yoğun bir şekilde ilgileniyor.

"Önümüzdeki birkaç ay içinde bu mevcut teknik homologasyonun evrimini duyurmak ortak hedefimiz, çünkü 2025'ten itibaren ne olacağına dair netlik ve güven sağlamak istiyoruz. Geçen yıl Monte Carlo'da bu teknik düzenlemeler hakkında kamuoyu önünde ve özel olarak konuşmaya başladık."

"Bu bir devrim değil bir evrim olacak. Hibritin hikayesinden herkes memnun ve daha fazlasını yapabiliriz. WRC Organizatörü olarak, sürdürülebilir yakıt kullanmaya başlayan ilk dünya şampiyonası olduğumuz gerçeği konusunda da daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Herkesi yendik ve Formula 1, 2026'da sürdürülebilir yakıt kullanmaya başlama konusunda büyük bir anlaşma yapıyor. Bence bu, şampiyona hakkında her şeyi anlatıyor; birçok yönden diğerlerinin önündeyiz."

"Hibrit ile daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bence şampiyonamızın, özellikle de EV modunun biraz daha gürültülü bir parçası olması ve sportif rekabette biraz daha baskın bir rol oynaması gerekiyor. Bu hibrit ünite, batarya ve daha fazla yenilenme açısından hâlâ gerçek kapasiteye sahip. EV modunda yol bölümlerinde güçlendirme ve uygunluğu artırıp artıramayacağımızı görebiliriz." dedi.

Daha önce bildirildiği üzere Autosport; Skoda, Alpine ve Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ve Vauxhall markalarının sahibi olan Stellantis Group'un, gelecekte yönetmeliklerin değişmesi halinde WRC'ye katılmakla ilgilendiklerini düşünüyor.

WRC'nin bu markalarla görüşmeler yaptığına inanılıyor.

Larkin, 2025 Rally1 düzenlemelerinin yeni üreticilerin yatırım yapmasına olanak tanıyacak istikrarı sağlayacağına inanıyor; ancak şu anda M-Sport aracılığıyla temsil edilen Toyota, Hyundai ve Ford'a ek olarak Rally1 seviyesinde yalnızca bir markanın daha gerekli olduğunu düşünüyor.

Larkin, "Bunun yeni markaların ilgisini çekeceğine inanıyorum çünkü kurallarda bir istikrar sağladığını düşünüyorum. Ayrıca bunun, birilerinin yatırım yapmaya istekli olmasını çok daha olası hale getirdiğini biliyoruz çünkü bunun ilk yatırımın reklamını yapmak için iyi bir yer olduğunu biliyorlar."

"Sanırım buradaki herkes, bir üretici daha eklenmesi dahilinde ideal sayıya ulaşılacağı konusunda hemfikirdir. Bence dört, yatırımın geri dönüşünü nasıl sağlayabileceğimiz açısından kullanılabilir bir sayı, dörtten fazlası bence biraz zorluk çıkarır."

"İstikrarlı bir TV ve tanıtım platformumuz var, izleyici sayılarımız da iyi. Bir üreticinin daha katılması mevcut üç üreticinin zararına olmayacaktır." dedi.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Mohammed Ben Sulayem, FIA President Photo by: Red Bull Content Pool

Geçtiğimiz hafta sonu Monte Carlo Rallisi'ne katılan FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, üreticilerin daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini kabul etmekle birlikte, mevcut haliyle WRC'nin sadece o kadar da kötü bir durumda olmadığını belirtti.

Ben Sulayem bununla birlikte, mevcut ralli araçlarının bir milyon euro civarında olması nedeniyle, WRC'nin geleceğinin maliyet açısından daha sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

Monte Carlo'da Autosport'un da aralarında bulunduğu seçkin medya kuruluşlarına konuşan Ben Sulayem, "Elbette üreticilere ihtiyacınız var, ancak daha sonra yeni gelenlere de ihtiyacınız var, bu nedenle rallinin uygun fiyatlı olması bizim için çok önemli."

"Motor sporlarını büyütmek istiyorsak, bunu uygun fiyatlı hale getirmeliyiz. Ayrıca masrafların artmaması için daha fazla şey yapmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.