WRC, 2024 için format değişikliği yapmayı ve puan sistemini değiştirmeyi planlıyor

WRC, sürücüler, takımlar ve taraftarlardan gelen son eleştirilerin ardından cazibesini arttırmak amacıyla kapsamlı bir revizyon sürecinden geçiyor.

Son iki ayda yapılan pek çok toplantının ardından çeşitli fikirler ortaya atılmış durumda. WRC ve FIA, bu kapsamda harekete geçmeye hazırlanıyor ve yakında 2024 için FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne yeni değişikliklerin bir listesini sunacaklar.

Değişikliklerin ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Estonya'da başarılı bir şekilde uygulamaya konuldu ve etkinlik öncesi basın toplantısının yerini, seremoni startında binlerce taraftarın önünde düzenlenen yeni bir "takımlarla tanışma" gösterisi aldı. Bu gösteri ücretsiz olarak gerçekleşti ve olumlu tepkiler aldı.

Ancak şampiyonanın temeline yönelik değişiklikler, gelecek yıldan önce olmayacak. Görünüşe bakılırsa pazar günü formatının geliştirilmesi, gündemin ana maddelerinden birisi.

Rallinin final etabı olan Power Stage'de ilk beşe giren isimler fazladan puan alıyorlar ve bu da çoğu sürücünün pazar günkü final etabı için lastik saklamasına yol açıyor.

WRC'nin kıdemli sportif direktörü Peter Thul, gösteriyi geliştirmek için tartışılan fikirlerden birinin yeni bir puan sistemi yapısı kurmak olduğunu söyledi.

Thul Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Değişiklik listesinin başında Pazar günü formatının değişmesi yer alıyor."

"Verileri aldığımda ben bile şaşırdım fakat pek çok insan ralliyi Pazar sabahı izliyor ve Pazar gününün gerçek bir final olmasını istiyoruz. Elbette bunun nedeni Cuma ve Cumartesi günleri hiçbir şey olmaması değil fakat normal bir sürüşten kaçınmak istiyoruz."

"Yeni bir lastik setinin yardımcı olup olmayacağı konusunu tartıştık. Sürücülerin büyük bir kısmı 'hayır' dedi. Yani %100 uyan bir çözüm yok."

Fans Photo by: Red Bull Content Pool

"Şu ana kadar herhangi bir sonuca varmadık fakat beli bir puan sisteminin Pazar günü daha hızlı gitmelerine yardımcı olup olmayacağını tartışıyoruz."

"Bu, ralliye Süper Ralli altında yeniden katılan birinin daha fazla puan alabileceği anlamına gelir, ki bu da sürücünün zorlama şeklini değebilir. Şu anda puan alamayan bir sürücü varsa, üç etabı yavaş geçtikten sonra Power Stage'e geçiyor."

"Size [puan sisteminin nasıl işleyeceği konusunda] bir sayı söyleyemem çünkü henüz karar verilmedi ama sistemin geri kalanıyla dengelenmesi gerekiyor."

"Kazanan en fazla puanı almalı ve açıkçası ralliyi bitirenlerin avantajı olmalı, aksi takdirde önceki günlerin değerini düşürürüz. Bunu seyirciler için çok karmaşık hale getirmemeliyiz."

"Belki de lastik takma alanına sahip olabiliriz ya da Power Stage etabından önce yeniden toplanabiliriz, bu daha interaktif olabilir."

"Taraftarlarla beraber bir grid yürüyüşü ve bunun gibi şeyler de planlıyoruz. Bunun kapalı park kurallarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor ama bunu yapmanın yolu var. İyi haber şu ki, hiç kimse hiçbir şeyi engellemiyor."

Thul ayrıca ralliye kimin ne zaman başlayacağını seçmek adına yeni bir sıralama formatı uygulanabileceğini söyledi.

Bu format şu anda Avrupa Ralli Şampiyonası'nda kullanılıyor ve 2012-2014 yılları arasında kısa bir süre WRC'nin bir parçası olmuştu.

WRC etkinliklerinin kısaltılması ve Cumartesi günü medya ve taraftarların sürücülerle daha fazla etkileşime girebilmeleri de yine fikirler arasında.

Şampiyonada çalışan tüm personelin günde 10 saatten fazla çalışmamasını sağlamak için toprak rallilerde sabah servislerinin geri dönmesi pek olası değil.

Service park, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Thul, "Sıralama etabı ERC'de çok iyi işliyor ama eğer yanlış yaparsak, tek bir sürücünün tamamen hakimiyetiyle sonuçlanabilir ve o zaman daha önce yaşadıklarımızın aynısını yaşayabiliriz."

"Buna karşı değilim, şahsen hoşuma gidiyor ama diğer dezavantajlarını da görmemiz gerekiyor. Her şeyi berbat etmek istemeyiz. Dikkatlice değerlendirmeli ve tüm bilgileri almalıyız."

"Her ralli için olmasa bile formatın kısaltılması konusunu tartıştık. Bazen daha kısa etapların daha fazla heyecan getirebileceğini ve daha fazla araç gösterebileceğimizi düşünüyoruz. Her şey masada. Tartışmalar gerçekten verimli geçiyor.

"Bence her şeyi hemen değiştirmeyeceğiz ve eğer alacağımız kararlardan ötürü birileri hayal kırıklığına uğrayabilir. Yine de gelecek yılın bu yıldan daha iyi olacağından oldukça eminim." dedi.