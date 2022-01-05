WRC, 2023'te Arjantin'e dönüşü değerlendiriyor

Arjantin Rallisi 2019'dan beri WRC takviminde yer bulamıyor. 2020'de takvimde yer alması planlanan etkinlik, COVID-19 nedeniyle iptal edilmişti.

WRC organizatörleri 2021'de de uzak rallileri takvime eklememeyi tercih edince, Güney Amerika'da herhangi bir ralli yapılamadı. Geçen sene Avrupa dışında sadece tek bir ralli - Kenya'daki Safari Rallisi - yapıldı.

WRC, 2022 için 13 ralliyi içeren bir takvim açıklandı. Bu takvimde Yeni Zelanda ve Japonya yer alsa da Güney Amerika yine eksik kaldı. Ağustos ayında henüz doğrulanmayan bir ralli yer alıyor ancak onun Kuzey İrlanda Rallisi olması bekleniyor.

Arjantin Rallisi 1980 ile 2019 yılları arasında 1995 ve 2010 yılları haricinde her zaman takvimde yer almıştı.

Dakar Rallisi'nde konuşan Sulayem, "Evet, görüşüyoruz. Öncelikle Arjantin'de birkaç sefer mücadele ettim, bu yüzden orada iyi anılarım var. Motor sporlarını kabul etme ve sonuçlar açısından orada her zaman iyi sonuçlar aldık."

"Arjantin büyük bir ülke. Arjantin'de motor sporları ve özellikle ralli kültürü var. Dahası organizatörler ve yerel federasyon ile daha fazla diyalog kurduk. Bu çok önemli bir konu."

Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Etkinlikler konusunda bir stabilite ve sürdürülebilirlik olmalı. Anlaşmalar üzerinde, anlaşma yapıldığı zaman kaç senelik olması gerektiği üzerinde çalışıyorum."

"WRC'nin Arjantin'e dönmesi yeni bir şey olmayacak. Bu ralli zaten takvimdeydi. Bu açıdan onlardan, devletten, FIA'dan ve organizatörlerden bir şeyler gelmeli."

"Göreceğiz. Su, yukarıya doğru akmaz, aşağı doğru akar. Yani devlet bunu istemeli. Oradaki devletin özellikle ralli ile büyük bir geçmişe, büyük bir ilgiye sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

WRC'deki yeni Rally1 hibrit dönemi, 20-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan ünlü Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.