WRC, 2021 taslak takvimini açıkladı, Türkiye yer almadı

WRC, koronavirüs pandemisi nedeniyle çok sayıda rallinin iptal edildiği 2020 takvimi üzerinde çalıştıklarını doğruladı ve bu konu hakkında herhangi bir takvim yayınlanmadı. Ancak 2021 takviminin taslağı, dünkü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylandı.

WRC/FIA tarafından toplam dokuz ralli onaylandı ve ilk taslak takvimde Türkiye yer almadı. Fakat programa daha fazla ralli eklenmesi bekleniyor.

Ayrıca henüz hiçbir tarih açıklanmadı.

Onaylanan ilk dokuz ralli Monte Carlo, Finlandiya, Portekiz, İsveç, Kenya, İspanya, İtalya, Japonya ve Avustralya oldu.

Kenya'daki Safari Rallisi, 2020 ayağının pandemi nedeniyle iptal edilmesinin ardından önümüzdeki yıl WRC'ye geri dönecek.

Ülke Zemin Monte Carlo Asfalt Finlandiya Toprak Portekiz Toprak İsveç Kar Kenya Toprak İspanya Asfalt İtalya Toprak Japonya Asfalt Avustralya Toprak

WRC ayrıca, pandeminin mali etkilerini hafifletmek adına mevcut 2020 sezon için iki maliyet düşürücü önlem de aldı.

İlk olarak, Avrupa merkezli herhangi bir etkinliğe katılan fabrika sürücülerinin etkinlik öncesi yapabileceği test sayısı bir güne düşürüldü.

Nihai 2020 takviminde sekizden az etkinlik olması durumunda, takımlar sezon boyunca üç yerine iki güç ünitesi kullanabilecek.