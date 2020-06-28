WRC, 2020'de dört ralli daha yapmak istiyor

WRC organizatörleri ve FIA, dünya çapında COVID-19 salgınının patlak vermesinin ardından 2020 WRC takviminin ikinci kısmı üzerinde çalışmalar yapıyor.

Taraflar tüm olasılıkları düşünülüyor ve bazı Avrupa Ralli Şampiyonası etkinliklerini de WRC takvimine almayı düşünüyorlar.

Ancak şimdiye kadar istenilen adımlar atılmadı ve elde çok fazla seçenek kalmamış gibi görünüyor.

Şimdiye kadar toplamda üç ralli yapıldı ve WRC organizatörleri Ağustos-Kasım ayları arasında dört ralli daha yapmayı istiyorlar.

FIA'nın ralli bölümünün başında yer alan Yves Matton, "En gerçekçi hedefi 7 rallilik bir takvim ve bunu gerçekleştirmeye yaklaşıyoruz. Kesinlikle pek çok soru işareti var, ancak organizatörlerin şampiyonaya ev sahipliği yapmak için ellerden geleni yaptıklarını ve muazzam bir bağlılığa sahip olduklarını gördüm."

"Aynısını ERC gibi diğer şampiyonalarda ve örneğin Roma Disitale Rallisi'nde sosyal mesafelerin uygulanmasıyla ilgili yaptıkları muazzam çalışmalarda da gördüm." dedi.

Bu 4 rallinin Estonya, Türkiye, Ypres ve İtalya olması bekleniyor.

Ancak, iptal edilmeyen fakat ertelenen Japonya Rallisi de seçenekler arasında yer alabilir.

2020 takvimini tamamlamak için 5 önemli seçenek olacak ancak bunlardan sadece 4 tanesi ralliye ev sahipliği yapacak.

Bu hafta yeni takvimin yayınlanması bekleniyor.