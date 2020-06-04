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WRC, 2020 Yeni Zelanda Rallisi'ni de iptal etti

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WRC, 2020 Yeni Zelanda Rallisi'ni de iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 06:12

Yeni Zelanda Rallisi, COVID-19 salgını sonucunda iptal edildi ve 2020'de iptal edilen ralli sayısı beşe çıktı.

3-6 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Auckland merkezli etkinliğin, Yeni Zelanda hükümetinin ülkenin sınırlarını koronavirüs kriziyle ilgili durumdan korumak amacıyla kapatması nedeniyle bu yıl gerçekleşmesi mümkün görünmüyordu.

Bugün, Ağustos ayındaki Finlandiya Rallisi'nin iptal edilmesinden sadece bir gün sonra, Yeni Zelanda'nın da Finlandiya, Şili, Portekiz ve Kenya gibi iptal edildiği açıklandı.

 Yeni Zelanda Rallisi'ninCEO'su Michael Goldstein şunları söyledi: “Sınırlarımız uluslararası seyahate kapalı ve Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında binlerce uluslararası ziyaretçiyi ağırlamak için gereken lojistik için, 2020'nin Eylül ayının pratik olmadığı ortaya çıktı."

“Son 12 ay boyunca ekibimiz bir WRC etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazır olabilmek adına çok fazla iş yaptı. 2020'de Dünya Ralli Şampiyonasına ev sahipliği yapamayacağımız için büyük hayal kırıklığına uğradık."

Yeni Zelanda 2012'den bu yana ilk WRC mücadelesine ev sahipliği yapacaktı ve şimdi 2021 takviminde yer alacak.

FIA ralli direktörü Yves Matton, “Yeni Zelanda'nın 2020 yılında yedi yıllık bir aradan sonra FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki yerini almasını heyecanla bekliyorduk ve doğal olarak bu sene oraya gidemeyeceğimiz için üzgünüz."

“Etkinliğin WRC'de güçlü bir tarihi var ve sürücülerin ikonik etaplara geri dönmesini ya da ilk kez keşfetmesini çok isterdim."

"Motorsport Yeni Zelanda ve organizasyon ekibi şimdiye kadar harika bir iş çıkardılar." dedi.

Yeni Zelanda Rallisi'nin iptaliyle birlikte takvimde yapılması planlanan sadece altı ralli kaldı.

WRC Organizatörü Oliver Ciesla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu yıl en az dört ralli daha olacağından emin olduğunu söylüyordu.

Türkiye Rallisi daha önce ertelenen Arjantin Rallisi ve İtalya Rallisi'nin henüz yeni tarihlerinin açıklanmadığı bu dönemde, sezonun bir sonraki etkinliği konumunda yer alıyor. Marmaris'teki ralli 24-27 Eylül tarihinde yapılacak.

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Seri WRC
Etkinlik Yeni Zelanda Rallisi
Editör Jamie Klein

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