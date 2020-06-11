WRC, 2020 takvimi için ERC etkinliklerine bakıyor, Kıbrıs takvime girebilir

Büyük Britanya Rallisi, bu hafta başında koronavirüsle ilgili mevcut durum nedeniyle iptal edildi ve böylelikle 2020 takviminde sadece beş ralli kaldı. Üstelik bu rallilerden ikisinin ne zaman yapılacağı da belli değil.

Arjantin Rallisi ile Japonya Rallisi hakkındaki belirsizlikler devam ediyor ve sezonun belli bir şampiyona unvanı alabilmesi için minimum yedi ralli olması gerekiyor. Mevcut durum göz önüne alındığında, bu yıl şampiyona oluşmaması ihtimali var.

Şimdi WRC organizatörü Oliver Ciesla, 2020 takvimine yaklaşık "dört veya beş" ralli daha eklemek istediklerini söyledi.

Ciesla, SVT'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Olası tüm seçeneklere bakıyoruz."

"Hangi hafta sonlarının mevcut olduğunu ve bir etkinlikten diğerine geçmek için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu göreceğiz."

"Lojistik, şampiyonamızda oldukça sınırlayıcı bir faktör ve büyük bir zorluk. Bunun sonucu olarak da özellikle Avrupa içindeki alternatiflere bakıyoruz."

"İşin bir başka yönü de güvenlik standartlarının Dünya Şampiyonası seviyelerinde olduğundan emin olmamızın gerekmesi. Güvenlik, yüksek bir hedef olmaya devam ediyor ve bu da seçeneklerimizi biraz sınırlıyor."

"Tüm bunlar fırsatlarımızı dört ya da beş ralliye indiriyor. Bunlar, ERC'nin bir parçacısı olan ya da bizimle temas halinde olan fakat aday rallisi olarak gözlemlediğimiz ralliler olabilir."

“Zaten belirlediğimiz çok sayıda ralli var. Sınırların tam olarak ne konumda olduğunu hızlıca görebilmek adına hepsiyle görüşme halinde olduğumuzu söylersem şaşırmazsınız." dedi.

Marcus Gronholm and Timo Rautiainen Photo by: Ford Motor Company

Mevcut ERC etkinlikleri arasında WRC programına dahil edilebilecek en olası seçenek, 2000-06 2009'da WRC'nin bir parçası olan Kıbrıs Rallisi olabilir.

Bu etkinlik şu anda 16-18 Ekim tarihleri için planlanıyor. Ancak bu, Almanya'daki mevcut WRC rallisi ile çakışacak.

Estonya şu anda takvime girme konusunda bir başka aday konumunda yer alıyor. Eski ERC etkinliği olan Ypres Rallisi de Ekim ayı başında takvime dahil olabilir.

19 Haziran'da yapılacak olan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin bir sonraki toplantısında yeni takvimin yayınlanması bekleniyor.