2020 WRC sezonunun son ayağı Monza Rallisi olacak

FIA’nın açıklamasında Ypres Rallisi’nden açık şekilde bahsedilmezken, Monza Rallisi’nin 2020 sezonunun sekizinci ayağı olacağı belirtildi. Belçika’daki Ypres Rallisi’nin ise bölgedeki koronavirüs durumundan kaynaklanan şüphelere rağmen planlandığı gibi 20-21 Kasım’da gerçekleştirileceği öne sürüldü.

Monza Rallisi, 1978’den bu yana her sene düzenleniyor ve hem ralli hem de pist yarışı dünyasından birçok ismi çekiyor. MotoGP efsanesi Valentino Rossi ise bu rallinin en tanınan ismi olarak mücadeleyi yedi kez kazanmış durumda.

Bu sene Hyundai ile WRC’de yarı zamanlı olarak mücadele eden Dani Sordo ve Sebastien Loeb de bu ralliyi birer kez kanadılar ve ayrıca eski Formula 1 sürücüsü Robert Kubica da 2014’te bu ralliyi galibiyetle tamamladı.

WRC, İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan efsanevi Monza pistinde ve çevresinde planlanan ve sadece 220km’den oluşan kısa bir format uygulayacak.

FIA’dan yapılan açıklamada, ‘ilk ve son gündeki aksiyonun büyük çoğunluğunun’ pist üzerinde gerçekleştirileceği ve cumartesi gününün ‘kapalı yollarda’ geçileceği belirtildi.

WRC Promoter(organizatör) genel müdürü Jona Siebel, “Şampiyonanın son ayağı olarak, hem sürücülerin hem de üreticilerin, WRC şampiyonluklarını Monza’nın yollarında son ana kadar kovalamaları için güçlü bir şansları var.”

“WRC, birden fazla arazi şartı ve çeşitli koşullarda ralli dünyasının en iyi çok yönlü sürücüsünü ödüllendirecek olmaktan gurur duyuyor. Bu tür bir ralli, şampiyonamızda nadir olur ancak tahmin edilmesi zor ve heyecanlı bir sezon finali sağlayacaktır.” dedi.

ACI başkanı Angelo Sticchi Damiani ise, “ACI için, tüm önemli spor etkinliklerinin öncülerinden biri olduğumuz bir sezon boyunca bu, başka bir çalışma olacak.”

“WRC Promoter ile yaptığımız görüşmeler, bunun 2021 için bir acil durum etkinliği olarak değerlendirilmesine yol açtı.”

“Autodromo Nazionale di Monza’daki, Hız Tapınağı’ndaki etkinlik, seri için harika olacak. Bu; araçlar, lastik üreticileri, takımlar, sürücüler ve tüm diğer katılımcılar için inanılmaz bir gösteri ve eşsiz bir tecrübe olacak.” dedi.

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