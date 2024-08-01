WRC, 14 yarışlık 2025 takvimini açıkladı

Dünya Ralli Şampiyonası, 14 etkinlik içeren genişletilmiş 2025 takviminin onaylanmasının ardından 2008'den bu yana en büyük sezonuna hazırlanıyor.

Daha önce bildirildiği üzere, WRC programı önümüzdeki yıl Kanarya Adaları, Paraguay ve Suudi Arabistan'ın takvime katılmasıyla üç yeni ralliyi kapsayacak şekilde genişleyecek.

Programda beş deniz aşırı rallisi, dört asfalt rallisi, dokuz çakıl rallisi ve bir kar tabanlı etkinlik yer alıyor.

Monte Carlo, bir kez daha Ocak ayında sezon açılışı olarak yerini koruyor. Monte Carlo gelecek yıl, Perşembe gecesi karanlıkta başlayacak 3 etapla, 2018'den bu yana en uzun güzergahına sahip olacak.

Şampiyona daha sonra, Mart ayında Kenya'ya yapılacak yıllık ziyaretten önce Şubat ayında İsveç'in karlarına yönelecek. Yeni rallilerin ilki, Nisan ayında dördüncü ralliye ev sahipliği yapacak. İspanya, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan ayrılan Kanarya Adası Rallisi ile iki yıllık bir aradan sonra takvime yeniden katılacak.

Bu asfalt etkinliği, yeni bir anlaşma sağlayamadığı için takvimden çıkarılan Hırvatistan'ın yerini aldı.

Portekiz; Sardunya ve Akropolis Rallisi'ni de içeren yedi ardışık toprak rallisi serisini başlatıyor. Akropolis, geçtiğimiz sezonlarda Eylül ayında düzenlenmesinin ardından Haziran ayına geri dönecek.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Estonya, Temmuz ayında Letonya'nın yerine takvime yeniden katılırken, Finlandiya'nın ardından WRC Ağustos ayında ilk kez Paraguay'a gidecek. Güney Amerika ülkesi, rallinin en üst seviyesine ev sahipliği yapmak üzere çok yıllık bir anlaşma imzaladı. Toprak zeminde gerçekleştirilecek bu ralli, şampiyonanın Şili'deki ikinci Güney Amerika turundan iki hafta önce düzenlenecek.

Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde asfalt etapları içeren Orta Avrupa Rallisi, Japonya'daki sezonun dördüncü asfalt rallisinden önce gerçekleştirilecek.

WRC ile 10 yıllık bir anlaşma imzalayan yepyeni Suudi Arabistan Rallisi, 2011'deki Ürdün Rallisi'nden bu yana Orta Doğu bölgesinin WRC takviminde ilk kez temsil edilmesiyle Kasım ayında sezonu kapatacak.

WRC Organizatörü Genel Müdürü Jona Siebel, "Bu, geleneksel rallilerimizi ikisi Avrupa dışında olmak üzere üç heyecan verici yeni mücadeleyle mükemmel bir şekilde harmanlayan ve şampiyonamızın küresel cazibesini bir kez daha vurgulayan son derece heyecan verici bir takvim."

"Fransız Alpleri'ndeki buzdan, İsveç'teki diz boyu kara, Kenya ve Sardunya'daki kör edici toza, Finlandiya ve Estonya'daki yüksek hızlı çakıllı rollercoasterlara ve son olarak Suudi Arabistan'daki çöllere kadar 2025'te sunduğumuz çeşitlilik rakipsiz." dedi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise şunları ekledi: "2025 WRC sezonu için böylesine dolu bir etkinlik takvimi görmek harika. Hayranların bildiği ve sevdiği klasik yerlerin yanı sıra, İspanya, Paraguay ve Suudi Arabistan'daki yeni rallilerin tanıtımı daha da fazla heyecan katıyor ve hem yarışmacıların hem de ralli hayranlarının küresel çeşitliliğini yansıtıyor."

Dünya Ralli Şampiyonası 2025 Takvimi