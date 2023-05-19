WRC, 14 ralli hedefi için kolları sıvadı

Seri yönetiminin planı bu sezondan itibaren 14 ralliye çıkabilmekti, ancak Orta Doğu'da bir ralli düzenleme hedefinin suya düşmesi nedeniyle bir kez daha 13 rallinin ötesine geçilemedi.

Buna rağmen Suudi Arabistan'da çöl tabanlı bir ralli düzenleme hedefinden vazgeçmeyen yönetim, gelecek sezon 14 ralli rakamına ulaşılabileceğini umuyor.

Autosport'a konuşan WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, "Hedefimiz 14 ralli. Orta vadede 14 rallinin bizi epey mutlu edeceğini düşünüyorum. Test, lojistik ve ulaşım söz konusu olduğunda takımlar için en iyisi bu olacak."

"Ralli sayısını boş yere arttırmanın bir anlamı yok, biz MotoGP ya da Formula 1 gibi arka arkaya yarışlar düzenleyebilecek durumda değiliz. Bunu yapmak istemiyoruz."

"Eğer ki 14 ralli düzenleyeceksek, bunların her biri sezonun hikayesinin çok özel bir bölümü olmalı. Gelecek yıl bir Orta Doğu rallisi düzenleyebilirsek, her bir rallinin görünüm ve hissiyatından çok mutlu olacağımızı düşünüyorum. Bence eksik olan şey bir çöl rallisi."

2024 takvimi, Portekiz'in geçtiğimiz hafta sonu WRC ile 2024 yılı için anlaştığını duyurmasıyla şekillenmeye başladı bile.

Portekiz'in yanı sıra Monte Carlo, İsveç, Akropolis, Safari, Orta Avrupa Rallisi ve Şili'nin yeri garanti. Finlandiya, Sardunya ve Japonya'nın da takvimdeki yerini koruması bekleniyor.

Estonya'nın takvimden düşmesi ve Letonya'nın takvime girmesi beklenirken, en büyük soru işareti Hırvatistan ve Meksika.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

WRC'nin Hırvatistan'a dönmek istediği ve çok yıllı yeni bir anlaşma yapmaya yakın olduğu düşünülürken, Meksika'nın kaderi ABD'nin 2024 takvimine katılma teklifinin başarılı olup olmamasına bağlı görünüyor.

WRC'yi 1988'den bu yana ilk kez ABD'ye getirme planları, Nisan ayında Chattanooga, Tennessee'de yapılan ve FIA tarafından olumlu karşılanan başarılı bir rallinin ardından hız kazandı.

Eylül ayında tam bir aday rallinin düzenlenmesi ve nihai kararın da yine Eylül bitmeden verilmesi bekleniyor.

WRC birkaç yıldır ABD'de bir etkinlik düzenlemek için çalışıyor ancak Larkin etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin kritik önem taşıdığını söylüyor.

Larkin, "Eğer ABD'ye gideceksek, sadece sportif bir bağlamda değil, sağlam bir ralliyle gitmemiz gerekiyor. Bu sadece araçlarla gelip bir ralli düzenlemekten daha fazlası olmalı."

"Amerikalı hayranları eğlendirecek tüm eğlence ve yapı taşlarına sahip olduğumuzdan emin olmalıyız."

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

“Taraftarlar farklı bir anlayışa sahip, dolayısıyla daha fazla gösteri etabı ya da Meksika'da yaptığımız gibi süper özel etaplar düzenlemeliyiz."

"Doğru modele sahip olduğumuzdan emin olmalıyız çünkü yapmak istediğimiz son şey ABD gibi bir yere gidip Amerikalılara hitap etmeyen bir etkinlik düzenlemek."

"Amerika'da çok sayıda sıkı hayranımız olduğunu biliyoruz, bunu WRC+ (WRC'nin OTT platformu) izleyenlerden ve sosyal medyayı takip eden kitle sayesinde gözlemleyebiliyoruz."

Son olarak takvimin eski yapıtaşlarından Birleşik Krallık da gerekli 3 milyon sterlinlik finansmanı sağlamak için ay sonuna kadar Kuzey İrlanda Rallisi ile takvime girmeye çalışıyor.

Hükümet yetkilileriyle düzenli olarak görüştüğünü söyleyen Larkin, "Elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışıyor, bunu hükümetle yapılan görüşmelere paralel olarak yürütüyoruz." dedi.