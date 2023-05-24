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Williams'ın eski teknik şefi Demaison, Hyundai'ye katıldı

Hyundai, eski Williams Formula 1 teknik direktörü Francois-Xavier Demaison ile anlaştığını açıkladı.

Tom Howard
Ekleyen:
Francois-Xavier Demaison, Technical Director, Williams F1, in the team principals Press Conference

Deneyimli mühendis daha önce Volkswagen'in 2013-2016 yılları arasında dört pilotlar ve üreticiler şampiyonluğu elde ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki hakimiyetinde teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Daha sonra Volkswagen'in eski motor sporları patronu Jost Capito'yla birlikte Williams'a geçti ve İngiliz ekibin teknik direktörü oldu. Fakat bu ortaklık geçen yılın sonunda sona erdi.

Demaison şimdi Hyundai bünyesine katılmış durumda ve burada eski Renault patronu Cyril Abiteboul'a katılacak.

Teknik direktör görevini üstlenecek Demaison, Hyundai'nin bünyesindeki şirketlerin araştırma ve geliştirme gruplarıyla irtibat halinde olacak ve markanın şu anda WRC, TCR ve ETCR'yi içeren motor sporları faaliyetlerinin araç ve güç ünitesi departmanlarını yönetecek.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ayrıca i20 N Rally1 aracının geliştirilmesinde WRC programının yöneticisi Christian Loriaux ile yakın işbirliği içinde olacak.

Duyuruda Demaison'un Abiteboul ve Hyundai Motorsport başkanı Sean Kim ile birlikte Hyundai'nin gelecekteki motor sporları programlarının gelişiminde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Hyundai'nin adı bu yıl hem F1 hem de WEC gibi önemli serilerle anılmaya başlamıştı.

Demaison, "Hyundai Motorsport'taki bu yeni görevime başladığım için son derece heyecanlıyım."

"Hyundai'nin motor sporlarındaki hem mevcut hem de gelecekteki girişimleriyle, özellikle de elektrikli yarış anlamında harika bir potansiyele sahip olduğu açık."

"Benim görevim Hyundai Motorsport'un yeteneklerini geliştirmek ve dünya çapında en iyilerden biri olacak şekilde büyütmek."

"Bu zorlu görevden keyif alıyorum ve WRC'de ve müşteri yarış programlarında büyük işler başarmış isimlerle çalışmayı sabırsızlıkla  bekliyorum." dedi.

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