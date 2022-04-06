Üçlertoprağı, WRC'nin neden bu yıl Türkiye'de yapılmadığını açıkladı

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Dünya Ralli Şampiyonası, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye'de başarılı şekilde gerçekleştirilmiş ve etkinliğe Marmaris ev sahipliği yapmıştı.

Fakat Türkiye, 2021 takviminde yer almadı ve 2022 yılında da yine etkinliğe ev sahipliği yapmıyor.

Bunda Marmaris'te çıkan yangının belli bir payı olduğu düşünülüyordu ve bugün gerçekleştirilen basın toplantısında TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı bu konuya da değindi.

Motorsport.com'un Türkiye Rallisi'yle ilgili durumu sorması üzerine Üçlertoprağı, şöyle dedi: "Tabii ki biliyorsunuz biz görev süremiz boyunca üç kez Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ve iki kez de Formula 1 yarışı düzenledik."

"Dünya Ralli Şampiyonası'nı Marmaris merkezli düzenliyorduk ve WRC'de sportif başarımızın yanı sıra çevre duyarlılığı açısından üç yıldız alan ilk organizasyonlardan birisiyiz."

"Fakat biliyorsunuz, Marmaris'te geçtiğimiz yıl ciddi bir yangın durumu söz konusu oldu ve etaplarımızın yaklaşık %60'ı yangında zarar gördü."

"Biz takvimde teklif edilen yerler genellikle yaz aylarını kapsıyor ve bu, hem lojistik hem de turistik anlamda Marmaris'in kullanılması konusunda sorun teşkil ediyor. O takvim içerisinde Ağustos ayında ya da Eylül başında yer almak bizi pek cezbetmiyor."

"Fakat WRC organizasyonuyla uzun yıllara dayanan görüşmelerimiz var. Orada Türkiye'nin yaptığı organizasyon kalitesi gayet beğeniliyor."

"Şu andaki takvim Yunanistan'ın girmesiyle beraber bize bu imkanı sağlamıyor gibi görünüyor. Yine de biz dostluğa varan ilişkilerimiz çerçevesine WRC organizasyonuyla görüşüyoruz."

"İlerleyen yıllarda bu şartlar oluşur ve etaplar yeniden kullanılabilir hale gelirse mutlaka takvimde yer bulacağız."