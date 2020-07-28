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WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi'ne onay çıkmış olabilir!

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2020 Türkiye Rallisi'ne onay çıkmış olabilir!
Ekleyen:
, Editör
28 Tem 2020 17:20

Motorsport.com Türkiye'nin edindiği bilgilere göre 2020 Türkiye Rallisi'nin 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Pandemi nedeniyle pek çok ralli, 2020 WRC takviminden düşmüştü. Ancak Türkiye, WRC takviminin son taslağında yer almıştı.

Yine de rallinin yapılması için hükümet onayı gerekiyordu ve bu konu hakkındaki belirsizlik son haftalarda devam etmişti.

Ancak Motorsport.com Türkiye kaynakları, 2020 Türkiye Rallisi'nin gerçekleşmesi için resmi onayın çok yakın olduğunu öğrendi.

Bununla birlikte rallinin tarihi değişecek gibi görünüyor.

Kaynaklara göre rallinin normalden bir hafta önce, yani 18-19-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken, Türkiye arka arkaya üçüncü kez WRC'ye ev sahipliği yapmış olacak.

 
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Seri WRC
Editör Kemal Şengül

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