2020 Türkiye Rallisi'ne onay çıkmış olabilir!

Pandemi nedeniyle pek çok ralli, 2020 WRC takviminden düşmüştü. Ancak Türkiye, WRC takviminin son taslağında yer almıştı.

Yine de rallinin yapılması için hükümet onayı gerekiyordu ve bu konu hakkındaki belirsizlik son haftalarda devam etmişti.

Ancak Motorsport.com Türkiye kaynakları, 2020 Türkiye Rallisi'nin gerçekleşmesi için resmi onayın çok yakın olduğunu öğrendi.

Bununla birlikte rallinin tarihi değişecek gibi görünüyor.

Kaynaklara göre rallinin normalden bir hafta önce, yani 18-19-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken, Türkiye arka arkaya üçüncü kez WRC'ye ev sahipliği yapmış olacak.