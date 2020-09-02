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WRC / Türkiye Rallisi / Son dakika

Türkiye Rallisi katılımcı listesi açıklandı

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Türkiye Rallisi katılımcı listesi açıklandı
Ekleyen:
, Editör

2020 Türkiye Rallisi öncesinde katılımcı listesi açıklanırken, katılımcı listesinde toplam 26 araç yer aldı.

Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek ve etkinliğe yaklaşık 2.5 hafta kala organizatörler tarafından katılımcı listesi açıklandı.

WRC tarafından onaylanan katılımcı listesinde 26 araç yer aldı. WRC sınıfında toplamda dokuz araç yer alıyor.

Toyota, Hyundai ve M-Sport, Türkiye'ye üç araçla gelecek. Toyota'da Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera yarışacak.

Hyundai'da Thierry Neuville, Ott Tanak ve Sebastien Loeb üçlüsü yer alıyor.

M-Sport'ta ise Teemu Suninen, Esapekka Lappi ve Gus Greensmith üçlüsü mücadele edecek.

WRC3'te Türkiye'den isimler yer alacak. Bu isimler arasında Yağız Avcı ve Burak Çukurova da yer alıyor.

Katılımcı listesi:

Sıra

No. 

Katılımcı

Sürücü

Co-Pilot

Ülke

Araç

Sınıf

  

1 

17 

TOYOTA GAZOO RACING WRT 

Sebastien OGIER Julien INGRASSIA 

FRA FRA 

TOYOTA 

Yaris WRC 

RC1 WRC 

  

2 

33 

TOYOTA GAZOO RACING WRT 

Elfyn EVANS Scott MARTIN 

GBR GBR 

TOYOTA 

Yaris WRC 

RC1 WRC 

  

3 

11 

HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM 

Thierry NEUVILLE Nicolas GILSOUL 

BEL BEL 

HYUNDAI 

i20 Coupé WRC 

RC1 WRC 

  

4 

69 

TOYOTA GAZOO RACING WRT 

Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN 

FIN FIN 

TOYOTA 

Yaris WRC 

RC1 WRC 

  

5 

8 

HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM 

Ott TÄNAK 

Martin JÄRVEOJA 

EST EST 

HYUNDAI 

i20 Coupé WRC 

RC1 WRC 

  

6 

3 

M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 

Teemu SUNINEN Jarmo LEHTINEN 

FIN FIN 

FORD 

Fiesta WRC 

RC1 WRC 

  

7 

4 

M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 

Esapekka LAPPI Janne FERM 

FIN FIN 

FORD 

Fiesta WRC 

RC1 WRC 

  

8 

9 

HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM 

Sebastien LOEB Daniel ELENA 

FRA MCO 

HYUNDAI 

i20 Coupé WRC 

RC1 WRC 

  

9 

44 

M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 

Gus GREENSMITH 

Elliott EDMONDSON 

GBR GBR 

FORD 

Fiesta WRC 

RC1 WRC 

  

10 

7 

HYUNDAI 2C COMPETITION 

Pierre-Louis LOUBET Vincent LANDAIS 

FRA FRA 

HYUNDAI 

i20 Coupé WRC 

RC1 WRC 

  

11 

21 

TOKSPORT WRT 

Pontus TIDEMAND Patrik BARTH 

SWE SWE 

SKODA 

Fabia Evo 

RC2 

Rally2 

  

12 

22 

M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 

Adrien FOURMAUX Renaud JAMOUL 

FRA BEL 

FORD 

Fiesta MkII 

RC2 

Rally2 

  

13 

23 

TOKSPORT WRT 

Eyvind BRYNILDSEN Ilka MINOR 

NOR AUT 

SKODA 

Fabia Evo 

RC2 

Rally2 

  

14 

24 

MARCO BULACIA WILKINSON 

Marco BULACIA WILKINSON Marcelo DER OHANNESIAN 

BOL ARG 

CITROËN C3 

RC2 

Rally2 

  

15 

25 

EMILIO FERNANDEZ PIRAINO 

Emilio FERNANDEZ Ruben GARCIA 

CHL ARG 

SKODA 

Fabia Evo 

RC2 

Rally2 

  

16 

26 

KAJETAN KAJETANOWICZ 

Kajetan KAJETANOWICZ Maciej SZCZEPANIAK 

POL POL 

SKODA 

Fabia Evo 

RC2 

Rally2 

  

17 

27 

PAULO NOBRE 

Paulo NOBRE Gabriel MORALES 

BRA BRA 

SKODA 

Fabia 

RC2 

Rally2 

  

18 

28 

YAGIZ AVCI 

Yağiz AVCI 

Onur VATANSEVER 

TUR TUR 

CITROËN C3 

RC2 

Rally2 

  

19 

29 

BURAK ÇUKUROVA 

Burak ÇUKUROVA Burak AKCAY 

TUR TUR 

SKODA 

Fabia 

RC2 

Rally2 

  

20 

30 

UGUR SOYLU 

Ugur SOYLU Mehmet KOLEOGLU 

TUR TUR 

SKODA 

Fabia 

RC2 

Rally2 

  

21 

31 

ALBERTO HELLER 

Alberto HELLER Jose Luis DIAZ 

CHL ARG 

FORD 

Fiesta MkII 

RC2 

Rally2 

  

22 

32 

JAN SOLANS 

Jan SOLANS 

Mauro BARREIRO 

ESP ESP 

FORD 

Fiesta MkII 

RC2 

Rally2 

  

23 

34 

SAINTELOC JUNIOR TEAM 

Sean JOHNSTON 

Alexander KIHURANI 

USA USA 

CITROËN C3 

RC2 

Rally2 

  

24 

35 

DIEGO SALVI 

Diego SALVI 

Hugo MAGALHAES 

POR POR 

SKODA 

Fabia 

RC2 

Rally2 

  

25 

36 

PEDRO 

PEDRO 

Emanuele BALDACCINI 

ITA ITA 

FORD 

Fiesta MkII 

RC2 

Rally2 

  

26 

37 

NASSER AL-ATYA 

Nasser AL-ATYA Giovanni BERNACCHINI 

QAT ITA 

FORD 

Fiesta 

RC2 

Rally2 

  

 

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Editör Kemal Şengül

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