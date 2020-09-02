Türkiye Rallisi katılımcı listesi açıklandı

Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek ve etkinliğe yaklaşık 2.5 hafta kala organizatörler tarafından katılımcı listesi açıklandı.

WRC tarafından onaylanan katılımcı listesinde 26 araç yer aldı. WRC sınıfında toplamda dokuz araç yer alıyor.

Toyota, Hyundai ve M-Sport, Türkiye'ye üç araçla gelecek. Toyota'da Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera yarışacak.

Hyundai'da Thierry Neuville, Ott Tanak ve Sebastien Loeb üçlüsü yer alıyor.

M-Sport'ta ise Teemu Suninen, Esapekka Lappi ve Gus Greensmith üçlüsü mücadele edecek.

WRC3'te Türkiye'den isimler yer alacak. Bu isimler arasında Yağız Avcı ve Burak Çukurova da yer alıyor.

Katılımcı listesi: