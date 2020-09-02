Türkiye Rallisi katılımcı listesi açıklandı
2020 Türkiye Rallisi öncesinde katılımcı listesi açıklanırken, katılımcı listesinde toplam 26 araç yer aldı.
Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek ve etkinliğe yaklaşık 2.5 hafta kala organizatörler tarafından katılımcı listesi açıklandı.
WRC tarafından onaylanan katılımcı listesinde 26 araç yer aldı. WRC sınıfında toplamda dokuz araç yer alıyor.
Toyota, Hyundai ve M-Sport, Türkiye'ye üç araçla gelecek. Toyota'da Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera yarışacak.
Hyundai'da Thierry Neuville, Ott Tanak ve Sebastien Loeb üçlüsü yer alıyor.
M-Sport'ta ise Teemu Suninen, Esapekka Lappi ve Gus Greensmith üçlüsü mücadele edecek.
WRC3'te Türkiye'den isimler yer alacak. Bu isimler arasında Yağız Avcı ve Burak Çukurova da yer alıyor.
Katılımcı listesi:
|
Sıra
|
No.
|
Katılımcı
|
Sürücü
Co-Pilot
|
Ülke
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
17
|
TOYOTA GAZOO RACING WRT
|
Sebastien OGIER Julien INGRASSIA
|
FRA FRA
|
TOYOTA
Yaris WRC
|
RC1 WRC
|
2
|
33
|
TOYOTA GAZOO RACING WRT
|
Elfyn EVANS Scott MARTIN
|
GBR GBR
|
TOYOTA
Yaris WRC
|
RC1 WRC
|
3
|
11
|
HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
|
Thierry NEUVILLE Nicolas GILSOUL
|
BEL BEL
|
HYUNDAI
i20 Coupé WRC
|
RC1 WRC
|
4
|
69
|
TOYOTA GAZOO RACING WRT
|
Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN
|
FIN FIN
|
TOYOTA
Yaris WRC
|
RC1 WRC
|
5
|
8
|
HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
|
Ott TÄNAK
Martin JÄRVEOJA
|
EST EST
|
HYUNDAI
i20 Coupé WRC
|
RC1 WRC
|
6
|
3
|
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
|
Teemu SUNINEN Jarmo LEHTINEN
|
FIN FIN
|
FORD
Fiesta WRC
|
RC1 WRC
|
7
|
4
|
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
|
Esapekka LAPPI Janne FERM
|
FIN FIN
|
FORD
Fiesta WRC
|
RC1 WRC
|
8
|
9
|
HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
|
Sebastien LOEB Daniel ELENA
|
FRA MCO
|
HYUNDAI
i20 Coupé WRC
|
RC1 WRC
|
9
|
44
|
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
|
Gus GREENSMITH
Elliott EDMONDSON
|
GBR GBR
|
FORD
Fiesta WRC
|
RC1 WRC
|
10
|
7
|
HYUNDAI 2C COMPETITION
|
Pierre-Louis LOUBET Vincent LANDAIS
|
FRA FRA
|
HYUNDAI
i20 Coupé WRC
|
RC1 WRC
|
11
|
21
|
TOKSPORT WRT
|
Pontus TIDEMAND Patrik BARTH
|
SWE SWE
|
SKODA
Fabia Evo
|
RC2
Rally2
|
12
|
22
|
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
|
Adrien FOURMAUX Renaud JAMOUL
|
FRA BEL
|
FORD
Fiesta MkII
|
RC2
Rally2
|
13
|
23
|
TOKSPORT WRT
|
Eyvind BRYNILDSEN Ilka MINOR
|
NOR AUT
|
SKODA
Fabia Evo
|
RC2
Rally2
|
14
|
24
|
MARCO BULACIA WILKINSON
|
Marco BULACIA WILKINSON Marcelo DER OHANNESIAN
|
BOL ARG
|
CITROËN C3
|
RC2
Rally2
|
15
|
25
|
EMILIO FERNANDEZ PIRAINO
|
Emilio FERNANDEZ Ruben GARCIA
|
CHL ARG
|
SKODA
Fabia Evo
|
RC2
Rally2
|
16
|
26
|
KAJETAN KAJETANOWICZ
|
Kajetan KAJETANOWICZ Maciej SZCZEPANIAK
|
POL POL
|
SKODA
Fabia Evo
|
RC2
Rally2
|
17
|
27
|
PAULO NOBRE
|
Paulo NOBRE Gabriel MORALES
|
BRA BRA
|
SKODA
Fabia
|
RC2
Rally2
|
18
|
28
|
YAGIZ AVCI
|
Yağiz AVCI
Onur VATANSEVER
|
TUR TUR
|
CITROËN C3
|
RC2
Rally2
|
19
|
29
|
BURAK ÇUKUROVA
|
Burak ÇUKUROVA Burak AKCAY
|
TUR TUR
|
SKODA
Fabia
|
RC2
Rally2
|
20
|
30
|
UGUR SOYLU
|
Ugur SOYLU Mehmet KOLEOGLU
|
TUR TUR
|
SKODA
Fabia
|
RC2
Rally2
|
21
|
31
|
ALBERTO HELLER
|
Alberto HELLER Jose Luis DIAZ
|
CHL ARG
|
FORD
Fiesta MkII
|
RC2
Rally2
|
22
|
32
|
JAN SOLANS
|
Jan SOLANS
Mauro BARREIRO
|
ESP ESP
|
FORD
Fiesta MkII
|
RC2
Rally2
|
23
|
34
|
SAINTELOC JUNIOR TEAM
|
Sean JOHNSTON
Alexander KIHURANI
|
USA USA
|
CITROËN C3
|
RC2
Rally2
|
24
|
35
|
DIEGO SALVI
|
Diego SALVI
Hugo MAGALHAES
|
POR POR
|
SKODA
Fabia
|
RC2
Rally2
|
25
|
36
|
PEDRO
|
PEDRO
Emanuele BALDACCINI
|
ITA ITA
|
FORD
Fiesta MkII
|
RC2
Rally2
|
26
|
37
|
NASSER AL-ATYA
|
Nasser AL-ATYA Giovanni BERNACCHINI
|
QAT ITA
|
FORD
Fiesta
|
RC2
Rally2
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|Editör
|Kemal Şengül