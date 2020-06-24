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Türkiye'nin de içinde bulunduğu sekiz ülke, 2021 WRC takvimine girmek için çekişiyor

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Türkiye'nin de içinde bulunduğu sekiz ülke, 2021 WRC takvimine girmek için çekişiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Haz 2020 13:23

2021 WRC takviminde 12 ralli yer alması bekleniyor. Şimdiye kadar toplamda dokuz ralli onaylandı ve sekiz farklı ülke takvimdeki üç boş yer için çekişiyor.

19 Haziran'da toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi, 2021 WRC takviminin ilk taslağını onayladı. Buna göre taslak takvimde toplam dokuz ralli yer alıyor.

Ancak FIA ve WRC organizatörleri bu yıl toplamda 12 ralli düzenlemeyi amaçlıyorlar ve bu konudaki görüşmeler devam ediyor.

Şimdiye kadar onaylanan ve 2021 için yeri kesinleşen ralliler Monte-Carlo, Finlandiya, Portekiz, İsveç, Kenya, İspanya, İtalya, Japonya ve Avustralya oldu. Bu ralliler, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı ve geriye sadece üç boş yer kaldı.

Bu 3 yer için çok büyük bir mücadele var. Çünkü Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre takvime girmek isteyen sekiz ralli var. Bunlar arasında Meksika, Şili, Arjantin ve Yeni Zelanda yer alıyor.

Takvime girmek isteyen diğer dört ralli ise Almanya Rallisi, Türkiye Rallisi, Britanya Rallisi ve Fransa Rallisi.

Türkiye'nin WRC ile olan alan anlaşması 2020 sonunda bitiyordu ve henüz yeni bir anlaşma imzalanmadığı için Türkiye de yeni takvimde yer almadı.

TOSFED, Marmaris'te gerçekleştirilen etkinliğin önümüzdeki yıl da WRC'de kalabilmesi için WRC yönetimiyle görüşme halinde.

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Editör Giacomo Rauli

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