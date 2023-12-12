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WRC Toyota GR Yaris Rally1 2024
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Toyota, yeni renk düzenine sahip 2024 WRC aracını tanıttı!

Toyota, 2024 Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışacağı yeni WRC aracının örtüsünü kaldırdı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Toyota GR Yaris Rally1

Son dünya ralli şampiyonu Toyota, 2017'de WRC'ye geri dönmesinden bu yana kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan geleneksel renk düzenini kullanıyordu.

Fakat 2024 yılında yeni mat siyah bir renk düzenine geçiş yapma kararı aldılar.

Toyota, 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edeceği GR010 Hypercar aracında da aynı renk düzenini kullanacak.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, "Aracımız, şimdiye kadar Japonya'yı temsil ettiği için kırmızı ve beyazdı, ancak benzer renklere sahip birçok araç var, bu yüzden değişiklik istedik." dedi.

Geçtiğimiz ay Toyota, gelecek sezon GR Yaris'i kullanacak isimlerin 2023'le aynı olacağını doğrulamıştı.. Fakat çifte dünya ralli şampiyonu Kalle Rovanpera, 2024 yılında yarım sezon yarışacak ve üçüncü aracı Sebastien Ogier ile paylaşacak.

Bu yılı şampiyona ikincisi olarak tamamlayan Elfyn Evans ise Takamoto Katsuta ile birlikte tam sezon mücadele edecek.

Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1

GR Yaris bu yılki 13 rallinin dokuzunu kazanarak en iyi araç olurken, yeni sezonda aracın daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Toyota'nın teknik direktörü Tom Fowler Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bence oldukça iyi bir durumdayız. Acil önem gerektiren bir zayıflığımız yok fakat hâlâ geliştirmek istediğimiz şeyler var."

"Gelecek sezon için bazı gelişim planlarımız var fakat şu anda bunlar hakkında çok fazla şey söylemek zor." dedi.

Fowler, Hyundai ile mücadelenin çok yakın olduğuna ve her hafta sonu durumun değiştiğine dikkat çekip, "Bunu değiştirmek istiyoruz." diye ekledi.

Toyota'nın WRC'deki rakipleri Hyundai ve M-Sport-Ford kendi i20 N ve Puma Rally1 araçlarını önümüzdeki yılın başında tanıtacak.

M-Sport, yeni Puma'yı 11-14 Ocak tarihleri arasında Autosport International Show'da tanıtacak.

Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1

Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1

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