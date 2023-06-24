Toyota WRC patronuna göre Ogier'in lastik kararı 'akıllıcaydı'

2021 Safari Rallisi galibi, lastikler için zor olduğu bilinen rallide Cuma günkü altı etap için iki yerine sadece bir yedek lastik almak gibi cesur bir karar verdi.

Ogier'in daha hafif GR Yaris'ini iyi bir şekilde kullanması ve altı etabın dördünü kazanarak Cumartesi gününe takım arkadaşı Kalle Rovanpera'ya karşı 22.8 saniyelik bir avantajla girmesiyle bu kararın yerinde olduğu kanıtlanmış oldu.

Autosport'a konuşan Ogier, "İlk başta insanlar bunun riskli bir seçim olduğunu düşündüler ama bu, sabah ilk iki etaptaki koşulların lastik riski açısından o kadar da zorlu olmadığını gördükten sonra hesaplanmış bir seçimdi."

"Temelde, daha temiz bir sürüş yapmama ve lastikleri zorlamama izin verebilecek bir hesaplama yapıyordum ve daha sonra sadece bir yedek bulundurarak ve daha hafif olarak patlaklardan uzak durmaya karar verdim. Bu temelde benim fikrimdi ve işe yaradığı için mutluyum." dedi.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

Bu karar, Kenya'da sorun yaşamanın ne kadar kolay olduğu düşünüldüğünde, Cuma günkü etaplar öncesinde sürücülerine 'sabırlı olmaları' yönünde bir direktif veren Toyota patronu Latvala'yı etkiledi.

Latvala, "Bir açıdan akıllıca bir karardı, elbette bu noktada işleri biraz daha farklı yapmanız gerekir çünkü sadece bir yedek lastiğiniz olduğunda daha dikkatli olmalısınız."

"Aracı aynı şekilde zorlayamazsınız. Diğer yandan, araç daha az eylemsizliğe sahip olduğu için daha az yana gidiyor, bu da size avantaj sağlıyor." dedi.

Ancak Ogier'in rallinin en zorlu koşullarının yaşanacağı Cumartesi günü aynı stratejiyi tercih etmesi olası görünmüyor.

Ogier, "Cumartesi etkinliğin en uzun ve en zorlu günü. Karşılaşacaklarımız düşünüldüğünde 20 saniye o kadar da fazla değil, ancak elbette bulunduğumuz yerde olmak daha iyi."

"Hedefimiz, hızlı sürmek ama aynı zamanda son derece zorlu olacak bazı bölümleri yönetmek olacak. Yarın bir yedeğinizin olması daha büyük bir 'kumar' olacaktır." dedi.

Ogier'in en yakın rakibi Rovanpera da Cuma gününü başarılı bir şekilde tamamladığını ve ilk sırada başladığı turu ikinci sırada bitirdiğini açıkladı.

Şampiyona rakibi Thierry Neuville'in ralli dışında kalmasıyla Fin pilot şampiyona liderliğini daha da ileriye taşımak için harika bir konumda.

Rovanpera, Cumartesi günkü etaplar için en iyi atak şeklinin kontrollü bir yaklaşım olduğuna inanıyor.

Autosport'a konuşan Rovanpera, "Cumartesi en zorlu gün gibi görünüyor ve yağmur yağarsa işler gerçekten ilginç olabilir."

"Bunu başarma şansımız var, ancak geçen yıl olduğu gibi bu ralli için uzun bir plan yapmamız gerekiyor; en iyisi beladan uzak durmaya çalışmak olacak." dedi.

Toyota Cuma gününü ilk üç sırada tamamlarken, Elfyn Evans 43.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Takamoto Katsuta'nın kullandığı dördüncü araç, telaşlı bir Cuma gününün ardından Cumartesi beşinci sırada başlayacak.