Toyota WRC ikilisi Belçika'da yüksek lastik patlama riski bekliyor

Şampiyonayı ilk iki sırada götüren iki sürücü, Ypres Rallisi'nin ünlü asfalt yollarında yarışacak birçok sürücü arasında yer alıyor.

Ypres, virajları keserek dönebilmek için birçok fırsat sunan çeşitli kavşaklarla, çeşitli yüzey değişikliklerine sahip hızlı ve dar asfalt yollarıyla tanınıyor.

Bu koşulların yeni Pirelli lastikleriyle birleşecek olması ise Ogier ve Evans'ı endişelendiriyor.

Ogier, ''Keşfedeceğimiz çok şey var. Bunlar çok özel yollar ve genel olarak da çok darlar. Aynı zamanda yol tutuşu sürekli değişiyor, eskisinden daha az da olsa çok fazla virajı keserek dönme olasılığı var.''

''Bu, asfalt yolda zayıf kalan lastikler için büyük bir meydan okuma ve bu hafta sonu lastik patlama riski çok fazla.''

''Umarım sonucu belirleyen şey bu olmaz ancak bunun bir sorun olabileceğini aklımızda tutmalıyız.''

''Birçok lastik patlaması yaşadık ve Hırvatistan'da birçok sürücünün lastiği patladı. Bu, nasıl yaşandığını tahmin etmesi zor bir şey. Lastiklerin bu durumda zayıf kaldığı oldukça açık ve bu hafta sonu virajı keserek dönme olasılıklarının sayıları göz önünde bulundurulduğunda, lastiklerle ilgili endişeler var.'' dedi.

Benzer bir bakış açısı aynı şekilde Ogier'in takım arkadaşı ve şampiyona rakibi Evans tarafından da dile getirildi.

Evans şu ifadeleri kullandı: ''Çok fazla hızlı bölüm ve çok dar kavşaklar var. Aynı zamanda çok fazla viraj keserek dönme olasılığı ve yüzey değişikliği var.''

"Buraya ilk kez gelip hangi kısımların ve bölümlerin iyi veya kötü tutuş sağlayabileceğini anlamak çok zor. Bunu keşfetmek zorundayız.''

''En büyük meydan okuma ise bilinmezlik. Lastik patlama riski ralli boyunca çok fazla olacak.''

Ypres'in kendine has asfalt yolları olduğu için, yedi kez dünya şampiyonu Ogier bile bu konu hakkında yarış öncesinde bir uzmandan yardım almış.

53 kez ralli kazanan sürücü, eski Citroen fabrika WRC sürücüsü olan ve daha önce Ypres'in Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir parçası olduğu dönemde burada beş kez yarışan Stephane Lefebvre'nin danışmanlığından yararlanmış.

Daha önce belirtildiği gibi, M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith, tavsiye alabilmek için için dört kez Ypres Rallisi galibi Patrick Snijers'in yardımını almıştı.

Şu anda şampiyonada Evans'ın 37 puan önünde ve lider konuma olan Ogier, ''Keşif sırasında Stephane Lefebvre benimleydi ve bana biraz öneri vermeye çalıştı. Onun bu yollar hakkında çok bilgilisi var. Bana ve normalde çakıl ekibimde olan Simon Jean-Joseph'e kesinlikle yardımcı oldu.''

''Ancak aynı zamanda, tabii ki birlikte konuşuyorduk ve burada çok fazla tecrübesi olan adamdan alabildiğimiz kadarını almaya çalışıyorduk çünkü benim o kadar tecrübem yok.''

''Yerel sürücülerden veya daha önce ralli yapmış birinden tecrübe almak çok iyi çünkü zorlu bölgeleri, kaygan virajları anlamaya çalışıyorum. Bazı bölümlerde gözlerinizle yol tutuşunun daha az olduğunu görebiliyorsunuz ancak keşif sırasında yavaş sürdüğümüz için bazı bölgelerde bunu görmek kolay değil.''