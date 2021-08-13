Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ogier: "Ypres Rallisi'nin finalinin Spa'da olması heyecan verici olacak" Sonraki / Fourmaux yüksek hızda yaptığı kaza nedeniyle ralliye erken veda etti
WRC / Belçika Rallisi Haberler

Toyota WRC ikilisi Belçika'da yüksek lastik patlama riski bekliyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Toyota ikilisi Elfyn Evans ve Sebastien Ogier, Belçika'nın kendine özgü asfalt yollarının yüksek bir lastik patlama riski taşıdığını düşünüyor.

Toyota WRC ikilisi Belçika'da yüksek lastik patlama riski bekliyor

Şampiyonayı ilk iki sırada götüren iki sürücü, Ypres Rallisi'nin ünlü asfalt yollarında yarışacak birçok sürücü arasında yer alıyor.

Ypres, virajları keserek dönebilmek için birçok fırsat sunan çeşitli kavşaklarla, çeşitli yüzey değişikliklerine sahip hızlı ve dar asfalt yollarıyla tanınıyor.

Bu koşulların yeni Pirelli lastikleriyle birleşecek olması ise Ogier ve Evans'ı endişelendiriyor.

Ogier, ''Keşfedeceğimiz çok şey var. Bunlar çok özel yollar ve genel olarak da çok darlar. Aynı zamanda yol tutuşu sürekli değişiyor, eskisinden daha az da olsa çok fazla virajı keserek dönme olasılığı var.''

''Bu, asfalt yolda zayıf kalan lastikler için büyük bir meydan okuma ve bu hafta sonu lastik patlama riski çok fazla.''

''Umarım sonucu belirleyen şey bu olmaz ancak bunun bir sorun olabileceğini aklımızda tutmalıyız.''

''Birçok lastik patlaması yaşadık ve Hırvatistan'da birçok sürücünün lastiği patladı. Bu, nasıl yaşandığını tahmin etmesi zor bir şey. Lastiklerin bu durumda zayıf kaldığı oldukça açık ve bu hafta sonu virajı keserek dönme olasılıklarının sayıları göz önünde bulundurulduğunda, lastiklerle ilgili endişeler var.'' dedi.

Benzer bir bakış açısı aynı şekilde Ogier'in takım arkadaşı ve şampiyona rakibi Evans tarafından da dile getirildi. 

Evans şu ifadeleri kullandı: ''Çok fazla hızlı bölüm ve çok dar kavşaklar var. Aynı zamanda çok fazla viraj keserek dönme olasılığı ve yüzey değişikliği var.''

"Buraya ilk kez gelip hangi kısımların ve bölümlerin iyi veya kötü tutuş sağlayabileceğini anlamak çok zor. Bunu keşfetmek zorundayız.''

''En büyük meydan okuma ise bilinmezlik. Lastik patlama riski ralli boyunca çok fazla olacak.''

Ypres'in kendine has asfalt yolları olduğu için, yedi kez dünya şampiyonu Ogier bile bu konu hakkında yarış öncesinde bir uzmandan yardım almış.

53 kez ralli kazanan sürücü, eski Citroen fabrika WRC sürücüsü olan ve daha önce Ypres'in Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir parçası olduğu dönemde burada beş kez yarışan Stephane Lefebvre'nin danışmanlığından yararlanmış.

Daha önce belirtildiği gibi, M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith, tavsiye alabilmek için için dört kez Ypres Rallisi galibi Patrick Snijers'in yardımını almıştı.

Şu anda şampiyonada Evans'ın 37 puan önünde ve lider konuma olan Ogier, ''Keşif sırasında Stephane Lefebvre benimleydi ve bana biraz öneri vermeye çalıştı. Onun bu yollar hakkında çok bilgilisi var. Bana ve normalde çakıl ekibimde olan Simon Jean-Joseph'e kesinlikle yardımcı oldu.''

''Ancak aynı zamanda, tabii ki birlikte konuşuyorduk ve burada çok fazla tecrübesi olan adamdan alabildiğimiz kadarını almaya çalışıyorduk çünkü benim o kadar tecrübem yok.''

''Yerel sürücülerden veya daha önce ralli yapmış birinden tecrübe almak çok iyi çünkü zorlu bölgeleri, kaygan virajları anlamaya çalışıyorum. Bazı bölümlerde gözlerinizle yol tutuşunun daha az olduğunu görebiliyorsunuz ancak keşif sırasında yavaş sürdüğümüz için bazı bölgelerde bunu görmek kolay değil.''

paylaşım
yorumlar
Ogier: "Ypres Rallisi'nin finalinin Spa'da olması heyecan verici olacak"

Önceki haber

Ogier: "Ypres Rallisi'nin finalinin Spa'da olması heyecan verici olacak"

Sonraki haber

Fourmaux yüksek hızda yaptığı kaza nedeniyle ralliye erken veda etti

Fourmaux yüksek hızda yaptığı kaza nedeniyle ralliye erken veda etti
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso neden genç halini şimdiki haliyle tek elle yenebileceğini düşünüyor?

20 s
2
Formula 1

Ricciardo, 2021 formundaki ''acı gerçek'' hakkında konuştu

16 s
3
Formula 1

Russell: "Mercedes, Ferrari ve Red Bull gelecek yıl yine ilk beşte olacak"

4 s
4
MotoGP

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?

1 s
5
Formula 1

Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"

18 s
Son Haberler
Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu
WRC

Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu

2 s
WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı
WRC

WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı

6 s
WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti
WRC

WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti

14 s
WRC Belçika: Neuville, ilk bölümün ardından Breen'in hemen önünde ilk sırada
WRC

WRC Belçika: Neuville, ilk bölümün ardından Breen'in hemen önünde ilk sırada

19 s
Fourmaux yüksek hızda yaptığı kaza nedeniyle ralliye erken veda etti
WRC

Fourmaux yüksek hızda yaptığı kaza nedeniyle ralliye erken veda etti

20 s
Son Videolar
Belçika Rallisi: Cuma öğleden sonrası özeti 01:51
WRC
11 s

Belçika Rallisi: Cuma öğleden sonrası özeti

Belçika Rallisi: Shakedown Özeti 01:51
WRC
11 s

Belçika Rallisi: Shakedown Özeti

WRC: Ogier, Toyota'ya 2022 aracında olduğunca yardım etmek istiyor 00:43
WRC
26 Tem 2021

WRC: Ogier, Toyota'ya 2022 aracında olduğunca yardım etmek istiyor

Estonya Rallisi: Cumartesi, sabah bölümü özeti 01:50
WRC
17 Tem 2021

Estonya Rallisi: Cumartesi, sabah bölümü özeti

Estonya Rallisi: Cuma günü sabah bölümü özeti 01:51
WRC
16 Tem 2021

Estonya Rallisi: Cuma günü sabah bölümü özeti

Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu Belçika Rallisi
WRC

Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu

WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı Belçika Rallisi
WRC

WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı

WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti Belçika Rallisi
WRC

WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti

Elfyn Evans Daha fazlası
Elfyn Evans
WRC Estonya: Evans, ''rekabet'' konusunda %100 özgüvenli değil Estonya Rallisi
WRC

WRC Estonya: Evans, ''rekabet'' konusunda %100 özgüvenli değil

Kayaya çarpan Evans, Safari Rallisi'ne veda etti Kenya Rallisi
WRC

Kayaya çarpan Evans, Safari Rallisi'ne veda etti

Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş İtalya Rallisi
WRC

Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş

Daha fazlası
Toyota Gazoo Racing
Barritt iyileşmeye devam ederken, Katsuta yeni bir co-pilotla yarışacak Belçika Rallisi
WRC

Barritt iyileşmeye devam ederken, Katsuta yeni bir co-pilotla yarışacak

Katsuta, Estonya Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı Estonya Rallisi
WRC

Katsuta, Estonya Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı

Toyota, 2021 aracının gelişimini tamamıyla durdurmayacak
WRC

Toyota, 2021 aracının gelişimini tamamıyla durdurmayacak

Çok Okunanlar Bugün

Alonso neden genç halini şimdiki haliyle tek elle yenebileceğini düşünüyor?
Formula 1 Formula 1

Alonso neden genç halini şimdiki haliyle tek elle yenebileceğini düşünüyor?

Ricciardo, 2021 formundaki ''acı gerçek'' hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 2021 formundaki ''acı gerçek'' hakkında konuştu

Russell: "Mercedes, Ferrari ve Red Bull gelecek yıl yine ilk beşte olacak"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes, Ferrari ve Red Bull gelecek yıl yine ilk beşte olacak"

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?
MotoGP MotoGP

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?

Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"

Ferrari, çaylak hatalarına rağmen Schumacher'in gelişiminden memnun
Formula 1 Formula 1

Ferrari, çaylak hatalarına rağmen Schumacher'in gelişiminden memnun

Yamaha, Vinales’i Steiermark GP’de motoru patlatmaya çalışmakla suçladı
MotoGP MotoGP

Yamaha, Vinales’i Steiermark GP’de motoru patlatmaya çalışmakla suçladı

MotoGP’yi tanıyalım!
MotoGP MotoGP

MotoGP’yi tanıyalım!

Son Haberler

Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu
WRC WRC

Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu

WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı
WRC WRC

WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı

WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti
WRC WRC

WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti

WRC Belçika: Neuville, ilk bölümün ardından Breen'in hemen önünde ilk sırada
WRC WRC

WRC Belçika: Neuville, ilk bölümün ardından Breen'in hemen önünde ilk sırada

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.