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Toyota uzun vadede WRC'de kalmak istiyor

Toyota başkanı Akio Toyoda, Japon üreticinin uzun vadede WRC'de kalacağını doğruladı, ancak daha fazla üreticiye ihtiyaçları olduğunu da vurguladı.

Altay Gök
Ekleyen:
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2017 sezonunda WRC'ye dönen ve eskisinden de rekabetçi olabileceğini gösteren Toyota, son dört yıldır sürücüler şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor.

Tüm bu başarıyı bırakıp gitmek istemeyen Japon üreticinin seriye daha fazla yatırım yapması da sürpriz değil, son olarak Finlandiya'nın Jyvaskyla şehrinde yeni bir araç gelişim departmanı kuruldu.

Departmanın açılışında konuşan Akio Toyoda, uzun vadede WRC'de kalmak istediklerini doğrularken, daha fazla üreticinin de kendilerini tatmin edeceğini söylüyor.

Seride son dört yıldır yalnızca üç üretici yer almakta: Toyota, Hyundai ve Ford.

DirtFish'in sorularını yanıtlayan Toyoda, "Yeni departmanımızı Toyota'nın WRC'ye ne kadar bağlı olduğunun bir kanıtı olarak görebilirsiniz."

"Benim başkanlığımda 17 yıllık aranın ardından WRC'ye döndük."

"Geri dönmemizin iki nedeni var: ilki bu deneyimi daha iyi araçlar yapmak için kullanmak, ikincisi ise insan kaynaklarımızı genişletmek, çalışanlarımıza tecrübe kazandırmak."

"Eğer bu iki nedeni kaybedersek, bir şirket olarak varoluş nedenimizi de kaybederiz. Dolayısıyla uzun vadede WRC'de kalmaya devam edeceğiz."

"Ancak seriye baktığımızda sadece üç üretici görüyoruz, ben daha da fazlasını istiyorum. Bu nedenle elime geçen her fırsatı kullanarak insanları seriye katılmaya davet ediyorum." dedi.

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