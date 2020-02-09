Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor

Toyota Gazoo Racing World Rally Team tarafından yayınlanan videoda, yeni aracın geliştirme pilotu Juho Hanninen tarafından Finlandiya'da yoğun karlı bir zeminde test edildiği görüldü.

WRC aracının temelini oluşturan GR Yaris yol aracı, Ocak ayında Tokyo Auto Salon'da tanıtılacak. Dört çeker olacak olan araçta 257 beygir üç silindirli motor bulunacak.

Toyota Gazoo Racing WRT patronu Tommi Makinen şunları söyledi: "GR Yaris'in Tokyo Auto Salon'da tanıtılmasıyla beraber Dünya Ralli Şampiyonası için aracımızın pek çok Toyota sürücüsünün erişebileceği mükemmel bir araçla aynı özelliklere sahip olmasına özen gösterdik."

"Ralli etaplarında, yollar için tasarladığımız araca en yakın araç ile yarışmak istiyoruz."

Hanninen an itibariyle kullanılan ve 2017 sezonunda tanıtılan Yaris WRC ile tanıtım öncesinde testlere çıkmıştı ve Japon üreticinin 2017 için seçtiği sürücüler arasında yer almıştı.

Eski ERC ve IRC şampiyonu aynı zamanda Jari-Matti Latvala'nın WRC'ye geri döndüğü İsveç Rallisi hafta sonunda Fin sürücünün co-pilotu olarak görev alacak.