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Toyota, Portekiz Rallisi'nde Ogier ve Rovanpera'nın ikisiyle de yarışacak

Toyota, Portekiz Rallisi'de Kalle Rovanpera ve Sebastien Ogier'in her ikisini de yarıştırma kararı aldı.

Ezel Tan
Güncel:
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Toyota Racing

Son dünya şampiyonu Toyota, 9-12 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek olan etkinlikte, bu yıl ilk kez hem Rovanpera hem de Ogier ile yarışacağını duyurdu.

İki kez dünya şampiyonu Rovanpera ve sekiz kez WRC şampiyonu Ogier, GR Yaris Rally1 araçlarını tam zamanlı olarak yarışan Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta ile birlikte kullanacak.

Ogier yıla Monte Carlo'da başladı ve  o yarışta Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in arkasında ikinci oldu.

Ogier bu hafta, daha önce 2021'de kazandığı Hırvatistan'a geri dönecek.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Ogier, "Monte-Carlo'dan bu yana verdiğim aranın tadını çıkardım ve artık mücadeleye geri döndüğüm için mutluyum."

"Geçen haftaki test zor koşullarda geçtiği için hislerimi hızlıca geri kazanmak adına iyi bir şanstı." dedi.

Ogier hedefini podyuma çıkmak ve galibiyet için mücadele etmek olarak belirledi.

Diğer tarafta Rovanpere, İsveç ve Kenya'da mücadele ederken, İsveç'te istediği sonuçları alamadı fakat Kenya'da galibiyete ulaştı.

Rovanpera, 9-12 Mayıs tarihleri arasındaki Portekiz Rallisi'nde mücadele edecek.

Watch: Croatia Rally Trailer

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