Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür

Japon üretici, 2023 sezonunu domine ederek şimdiye kadar gerçekleşen 12 yarışın sekizini kazandı. Üst üste 3. kez sürücüler ve üreticiler şampiyonluğunun da kazananı oldu.

Toyota, Kalle Rovenpera'nın geçtiğimiz ay Orta Avrupa Rallisi'nde ikinci pilotlar şampiyonluğunu elde etmeden önce Şili'de üst üste 6. markalar şampiyonluğunu da elde etmişti. Ancak takımın gerçekleştirmek istediği son bir hedefi var. 2022'de Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın üçüncü olup Hyundai'nin 1-2 yaptığı yarışın ardından, yeniden Japonya Rallisi'ni kazanmak.

Şu ana kadar Japonya Rallisi'ni kazanan sadece bir Japon Marka oldu. O takım ise, 2004 yılında Peter Solberg ile zafere ulaşan Subaru.

Geçen yıl Toyota City çevresinde gerçekleşen asfalt etaplarda yenilgiye uğrayan takım patronu Jari-Matti Latvala, bu hafta sonu ekibinin yarışı kazanmak için daha motive olduğunu söyledi.

"Üç şampiyonluğu da bir kez daha elde ettiğimize göre, geriye kalan net bir hedef, bizim için ev sahibi olduğumuz Japonya Rallisi'ni kazanmak."

"Geçtiğimiz yıl Takamoto'yu kendi evinde podyuma çıkarabilmiştik. Bu gerçekten çok güzeldi ama bu yıl herkes kazanamak için motive olmuş durumda. Dört pilotumuz da orada olacak ve artık şampiyonluk için endişe etmelerine gerek yok, bu nedenle ralliye tamamen saldırmakta ve zaferi düşünmekte özgürler."

"Bu zor bir yarış çünkü asfaltta üst üste ikinci ralli olmasına rağmen Japonya'daki yollar Orta Avrupa'dan çok farklı."

"Ralliden önce test yapma şansımız olmadığı için ayarları buna göre uyarlamamız gerekiyor."

Photo by: Red Bull Content Pool Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Toyota bir kez daha Rovenpera, Elfyn Evans, Sebastian Ogier ve Katsuta dörtlüsünü etaplara yollayacak.

Bu sezon 3 yarış galibiyeti olan Ogier, bu hafta sonu için büyük bir "sorumluluk" hissettiğini söylüyor.

"Japonya Rallisi için sabırsızlanıyorum. Takım olarak bu sezon için hedefimize ulaşmış olsak da, bir Toyota pilotu olarak Japonya'da bir zafer kazanma sorumluluğu hissediyorum."

"Bu çok özel ve önemli bir sonuç olur. Kişisel olarak, son rallimizden daha iyi olacağını ve Japonya'daki koşulların daha iyi olacağını umuyorum."