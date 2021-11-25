Toyota, Ogier'nin Rally1 aracıyla yapacağı ilk testi iptal etti

Toyota, çarşamba günü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, Fransa'da gerçekleştirilen bir asfalt testinde yaşanan kaza sonrası, yeni Rally1 GR Yaris'in hasar gördüğünü ve Ogier'in testinin iptal edildiğini doğruladı.

Rally1 aracıyla yapılan kazada, aracın direksiyonunda Elfyn Evans'ın olduğu ve hem Evans hem de yardımcı pilot Scott Martin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fakat bir Toyota sözcüsü, takımın aracı tamir edemediğini ve Ogier'in perşembe günü yapılması planlanan testinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Çiçeği burnunda sekiz kez dünya şampiyonu, Monza Rallisi ile birlikte tam zamanlı WRC kariyerini sonlandırdı ve gelecek yıl Toyota ile sadece birkaç rallide yer alacak. Bu rallilerden ilki de Ocak ayında yapılacak Monte Carlo Rallisi.

Ogier henüz testlere başlamadı. Fakat Salı günü Yaris hibritin direksiyonuna Kalle Rovanpera, çarşamba günü ise Evans geçti.

Toyota sözcüsü, kazadan sonra aracın güvenlik önlemlerinden memnun memnun olduklarını söyledi fakat şunları ekledi: "Maalesef aracı yarın (Perşembe) için tamir edemedik. Bu yüzden toparlandık ve şimdi test ekibi eve dönüyor."

Ogier'in testinin ne zaman gerçekleşeceği belli değil.

M-Sport Ford da gelecek yılki sezon açılışına hazırlanmak için Puma Rally1 ile Fransa'da bazı testler yapıyor.

Şu ana kadar testleri Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith yürümüştü, ancak Craig Breen de M-Sport Ford'un direksiyonuna geçti.

Ayrıca dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb'ün geçen ay yaptığı bir testten sonra, bu hafta ikinci kez Puma'yı sürmesi bekleniyor.

Loeb'ün adı gelecek yıl WRC'ye dönüşle bağlantılı ve Monte Carlo Rallisi'ne katılabileceği söyleniyor.

Hyundai de altı günlük bir testle birlikte bu hafta Rally1 i20 ile testlere başlayacak.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing