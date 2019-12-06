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Toyota koltuğunu kaybeden Meeke emekliliği düşünüyor

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Toyota koltuğunu kaybeden Meeke emekliliği düşünüyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Ara 2019 13:28

Toyota’daki koltuğunu kaybeden Kris Meeke, iddialara göre emekliliğini açıklamaya yakın gözüküyor.

Meeke, 2018 WRC sezonunun sonunda Citroen’den ayrıldıktan sonra 2019’da Jari-Matti Latvala ve Ott Tanak’ın yanında Toyota’ya katılmıştı.

Japon üreticiyle geçirdiği tek sezonda Meeke, Almanya’da ikinci olarak podyuma çıkmıştı. Meeke ayrıca üç ralli dışında tüm rallilerden puan almıştı.

Meeke ve co-pilotu Seb Marshall, takım arkadaşları Latvala’nın dört puan önünde sezonu altıncı sırada tamamlamıştı. Meeke, sezon boyunca 17 etap galibiyeti elde etti ve 14 etap boyunca liderlik yaptı.

Ancak Toyota’nın 2020’de Elfyn Evans, Sebastien Ogier ve Kalle Rovanpera ile yarışacağını açıklamasıyla beraber Meeke ve Latvala koltuksuz kalmıştı.

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Kaynaklar, Meeke’in gelecek sene Toyota’da bir test rolü alabileceğini işaret ediyor. Ancak Kuzey İrlandalı sürücü, en azından birkaç rallinin de gelecekteki anlaşmada yer almasını istiyor.

Toyota dışında ise Meeke’in tek seçeneği M-Sport Ford takımındaki boş koltuk. Ancak Citroen’in seriden ayrılmasıyla beraber boşta kalan Esapekka Lappi bu koltuk için favori konumunda gözüküyor.

Meeke’in, sponsorlarla veya paraya koltuk almak istemediği düşünülüyor.

Motorsport.com, Meeke ile temasa geçti ve Toyota’nın kendisinin anlaşmasını uzatmama kararı hakkında yorum almak istedi ancak Meeke yorum yapmayı reddetti.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Kris Meeke
Takımlar Citroën World Rally Team
Editör David Evans

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