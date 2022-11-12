Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.
Gelecekte rallide müşteri programı kurmayı hedefleyen Toyota, bir seneyi aşkın süredir GR Yaris temelli bir Rally2 aracı geliştiriyordu.
FIA tarafından hazırlanan dört çeker Rally2 kuralları, Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci kademesi olan WRC2 kategorisinin temelini oluşturan popüler ve uygun fiyatlı bir sınıf olarak öne çıktı.
Rally2 araçları aynı zamanda Avrupa Ralli Şampiyonası'nda en üst sınıfta ve birçok ulusal şampiyonada kullanılabiliyor.
Toyota, GR Yaris Rally2 aracıyla halihazırda bu sınıfta araca sahip olan Hyundai, Ford, Skoda, Citroen ve Volkswagen gibi üreticilere katılacak.
Dört kez dünya ralli şampiyonu Juha Kankkunen, Okazaki şehrinde kurulan özel bir etapta yapılan tanıtımda aracın kokpitine geçti.
GR Yaris Rally2, gelecek yıl kapsamlı bir test ve geliştirme programı için hazırlanıyor. Aracın ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik belli değil.
Toyota Rally2 concept car
Photo by: Toyota Racing
Toyota WRC Patronu Jari-Matti Latvala, "Bu çok heyecan verici. Toyota'nın gelecek için bir müşteri programı araması ve bu aracın gelecek yıl test edilecek olması harika. Umarım gelecekte birçok müşteriyle çalışırız."
"Başlangıç olarak GR Yaris ile çok iyi bir temel araca sahip olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir araba yapabileceğimize eminim."
"Bu günleri düşünürseniz, Rally1 çok pahalı bir araç ve birçok özel müşteri takımı bunu karşılayamaz."
"Rally2 ise uygun fiyatlı bir çözüm ve bu günlerde genç sürücülerin olması gereken yer burası."
"Bu, Rally1'e tırmanma potansiyelinizi göstermek istediğiniz sınıf ve bu yüzden çok önemli bir sınıf." dedi.
Toyota, Rally2 konsept aracının dışında hidrojen motorlu GR Yaris aracını da tanıttı ve o araç, Tommi Makinen tarafından kullanıldı.
O araç, Ypres Rallisi'nde Kankkunen tarafından görücüye çıkarılmıştı.
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