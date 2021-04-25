Toyota, Hırvatistan'daki kaza sonrası Ogier'in "profesyonel" sürüşünü övdü

Ogier, bugün sabah Servis Alanı'ndan ayrılmasının ardından etaba giderken, trafiği açık normal bir taşıt yolunu kullanıyordu. Toyota sürücüsü, sağa doğru geldiği esnada, bir yol aracıyla çarpıştı.

Yaşanan bu kazadan hem Ogier hem de yardımcı pilotu Julien Ingrassia yara almaktan kurtuldu. Ancak FIA, temasın ardından aracın yeterince güvenli olup olmadığını kontrol etmek istedi ve ralliye devam edilmeleri için araçta bir dizi çalışma yapıldı.

Sonrasında Ogier, ralliye kaldığı yerden devam etti ve sabah yapılan üç etabın ardından genel klasmanda 3.9 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca yardımcı pilot Ingrassia, etaplarda araç kabinin içerisine giren toz ve kirden korunmak amacıyla gözlük takmak zorunda kaldı.

Hasarın büyüklüğüne rağmen Latvala, Yaris WRC'nin hem teknik hem de performans anlamında iyi durumda olduğunu belirtti ve Fransız pilotu övdü.

Latvala, yine de aero performansı artırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Fin sürücü, "Mühendisler ve tasarımcılar, aracın aerodinamisinin mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlayabilmek adına büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bu gerçekten üzücü bir durum."

"Artık aerodinamik hava akışı o kadar da iyi çalışmıyor. Elbette hızı ne kadar etkilediğini söylemek zor ama açıkçası aracı daha iyi ya da daha hızlı yapmıyor."

“Fakat Sebastien'i çok iyi tanıyorum ve bu olay, etaba başlarken sahip olabileceğiniz en iyi hissi vermiyordu. Fakat o bir profesyonel ve kazadan sonra bu açıdan harika bir iş çıkardı."

“Şimdi her şeye baştan başlama zamanı ve bundan sonra bile hâlâ bu hissi taşımasını bekliyorum, fakat mücadelede olmasını, hatta galibiyet için savaşmasını da bekliyorum." dedi.