Toyota, Estonya Rallisi'ne güncellemeler getiriyor

Haberi dinle

Japon marka, GR Yaris'i bu sezonun en hızlı Rally1 Hibrit aracı yapmayı başardı ve bu sezon gerçekleştirilen 6 ralliden 4'ünü kazandı.

Toyota, podyumu sadece Sardunya Rallisi'nde kaçırsa da takımın dayanıklılığı ve hızı Safari Rallisi'nde bir kez daha gözler önüne serildi ve ilk 4 sıra Toyota'ya gitti. Bu, 1993 Safari Rallisi'nde bu yana Toyota'nın ilk 1-2-3-4'üydü.

Toyota, Hyundai Motorsport'un 62 puan önünde lider konumda olsa da Estonya Rallisi'nden itibaren başlayacak hızlı çakıl rallileriyle mücadele edebilmek için planlı bir sezon ortası güncelleme paketi getirecek.

Toyota'nın teknik direktörü Tom Fowler, düzlüklerde en hızlı araç olan Hyundai i20 N ile mücadele edebilmek için güncellenmiş bir motor getireceklerini söylüyor.

Konu hakkında konuşan Fowler, "Hyundai düzlüklerde bizden daha hızlı, bu da onların daha iyi bir motoru olduğu anlamına geliyor. Düzlüklerde bizden dramatik olarak daha mı farklılar ya da öndeler? Yani, eğer aramızda ölçülebilecek bir fark varsa, bu üzerinde çalışmamız gereken bir şeydir."

"Tahmin edebileceğiniz gibi, bu araçlarda birçok veri topluyoruz ve eğer düzlükler için hızlı bir araç istiyorsanız, bir Hyundai istiyorsunuz demektir. Bunu gördük. Ancak eğer gittiğiniz yerde virajlar varsa, bir Toyota isteyeceksinizdir."

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Hyundai'nin avantajı sadece motor değil, Ott Tanak'ın da Estonya'da evinde yarışma avantajı olacak. Belçika'da ise Thierry Neuville aynı avantaja sahip olacak."

"Gelecek birkaç rallide güçlü olacaklar. Gelecek 3 rallide daha uzun düzlükler ve daha az virajlar olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

GR Yaris, aynı zamanda arka kanadında da değişimler yaşadı. Sosyal medyada ortaya çıkan görsellerde, yeni bir arka kanat planyası gözlere çarptı.

Fowler, arka kanadın sadece ufak bir düzenleme olduğunu söylüyor ve "Arka kanat, aracın dengesini geliştirmekle alakalı. Sadece ufak bir düzenleme." diye ekliyor.

WRC takımları, Perşembe sabahı Shakedown'u gerçekleştirilecekler ve ardından ilk etap Tartu şehrinde başlayacak.