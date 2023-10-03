Toyota: "Artık Markalar Şampiyonu olduğumuz için omuzlarımızdan yük kalktı"

Japon marka, WRC'nin 50 yıllık tarihinde Lancia, Subaru, Citroen, Peugeot ve Volkswagen'e katılarak üç kez Markalar Şampiyonluğu'nu elde eden altıncı marka oldu.

Toyota, sezonun bitimine iki tur kala rakibi Hyundai'yi yenerek Şili Rallisi'nde yedinci WRC Markalar Şampiyonluğu'nu ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Elfyn Evans, GR Yaris üçlüsüne liderlik ederek sürücüler klasmanındaki rakibi Kalle Rovanpera ve beşinci olan Takamoto Katsuta'nın önünde üçüncü oldu.

Takımın zafere ulaşması için Hyundai'ye 13 puan fark atması gerekiyordu ki bu da Teemu Suninen'in sondan bir önceki etapta yarış dışı kalmasının ardından mümkün oldu.

Başarıyı değerlendiren takım patronu Jari-Matti Latvala, şampiyonanın son derece rekabetçi olduğu 2021-2023 dönemindeki şampiyonlukları kazandıran belirleyici faktör olarak dayanıklılığı gösterdi.

Geçtiğimiz üç sezonda Toyota 36 rallinin 24'ünü kazanırken, bu sezon sadece Şubat ayındaki İsveç Rallisi'nde podyuma çıkmayı başaramadı. Üst üste ikinci kez 1-2-3-4'lük bir derece elde eden Toyota'nın en baskın gösterisi Kenya'da gerçekleşti.

Latvala, "Her şeyden önce, ekiple, sürücülerle ve sezon boyunca yaptığımız tüm çalışmalarla gerçekten gurur duyuyorum."

"Bu inanılmaz bir işti çünkü sezonun bitimine iki tur kala şampiyonluğu elde ediyoruz ve bu Toyota Gazoo Racing olarak şimdiye kadar kazandığımız en erken şampiyonluk, bu da işleri doğru yaptığımızı ve sürücülerin harika bir iş çıkardığını gösteriyor."

Jari-Matti Latvala, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Elbette şu anda heyecan var çünkü sürücülerimiz hâlâ şampiyonluk için mücadele ediyor ve kimin şampiyon olacağını görmek heyecan verici."

"Bunun bir rahatlama olduğunu ve artık markalar Şampiyonluğu'na sahip olduğumuz için omuzlarımızdan biraz yük kalktığını söyleyebilirim."

"Elbette üst üste üç şampiyonluk, [modern çağda] benzersiz bir şey. Bunu yapmak kolay değil ve rekabet seviyesinin zor olduğunu söylemeliyim, araçlar birbirine çok yakın."

"Bence fark yarattığımız en önemli kısım dayanıklılık oldu. Araçları sorunsuz bir şekilde eve getirebildik ve bence şampiyonluk için bu çok önemli noktalardan biri."

Latvala ayrıca ekibinin GR Yaris'i özellikle geçen sezon zayıflığı olduğu kanıtlanan zorlu çakıl koşullarında geliştirme çalışmalarını övdü.

"Rally1 2022 sezonunda WRC'ye geldiğinde elbette güçlüydük ama özellikle sert, pürüzlü çakıllarda zayıflıklarımızı fark ettik."

"Bu konuda bazı çalışmalar yaptık ve aracı bu koşullarda geliştirmeyi başardık."

"Bunu görmek gerçekten güzeldi. Bence bu sürekli gelişim ve daha iyi araçlar üretme yaklaşımı şampiyonluk kazanmamıza yardımcı oldu."