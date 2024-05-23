Toyota, 2025 WRC teknik kurallarında çok fazla değişiklik beklemiyor

WRC şu anda, takımların FIA'nın yarışlara katılım sayısını artırmak amacıyla Rally1 ve Rally2 araçlarında değişiklik yapma önerisine şiddetle karşı çıkmasının ardından gelecek yılın teknik kuralları üzerine tartışma sürecinden geçiyor.

FIA, Rally1 araçlarından hibrid gücü kaldırmayı ve arka kanat ile hava kısıtlayıcısını değiştirerek araçların performansını daha da düşürmeyi planlıyor. WRC üreticileri geçtiğimiz ay FIA'ya bir mektup yazarak mevcut kuralların 2026 sonuna kadar yürürlükte kalmasını talep etti.

Şu anda FIA'ya sunulmak üzere bir dosya üzerinde çalışılıyor ve bu dosya 11 Haziran'daki Dünya Motor Sporları Konseyi'nde açıklanacak olan düzenlemelerle ilgili nihai kararı verecek.

Toyota patronu Latvala'ya göre bu hafta sonu Portekiz Rallisi'nde daha fazla görüşme yapılacak, ancak Finli gelecek yıl için teknik değişikliklerin muhtemelen sınırlı olacağına inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Latvala, "Sanırım bazı toplantılar yapacağız. Her şey adım adım gelişiyor."

"Umarım bu ayın sonuna kadar nerede olduğumuzu öğrenmeye başlarız. Anladığım kadarıyla daha çok büyük resme, yani 2027 düzenlemelerine odaklanılıyor."

"Tüm üreticiler bir araya gelerek çok fazla değişiklik yapmamamız gerektiğini söylediler ve ben de gelecek yıl için çok fazla değişiklik beklemiyorum. Beklenti bu yönde ama hiçbir şey kesinleşmiş değil."

"Kısa vadede düşünürsek, elbette tüm takımların şampiyonaya bağlı kalmasını istiyoruz. Şu anda 2027 için düzenlemeleri bilmek, 2025 için bir şeyleri değiştirmekten daha önemli." dedi.

Latvala ayrıca henüz resmi olarak onaylanmamış olan 2027 yönetmelikleriyle ilgili tartışmalar konusunda da olumlu düşünüyor.

Ancak FIA, Rally1 sınıfının mevcut Rally1 konseptini temel alacağını ancak yaklaşık 330 beygir gücü üreteceğini öngören bir çerçeve sunmuş durumda. Bu araçlar maliyetleri düşürmek için ortak bir güvenlik hücresi kullanacak ve üreticilerin ve modifiyecilerin B-sınıfı, C-Sınıfı ve kompakt SUV segmentlerindeki üretim modellerine veya sıkı teknik kriterlere göre tasarlanmış, kendi karoserlerine sahip araçlar geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Latvala, "2027 için görüşmelerin devam ettiğini biliyorum ve buna olumlu bakıyorum."

"Yavaş ilerliyor ancak iyi görünüyor. Bence ne kadar erken daha fazla bilgiye sahip olursak elbette o kadar iyi olacak." dedi.