Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
WRC Portekiz Rallisi

Toyota, 2025 WRC teknik kurallarında çok fazla değişiklik beklemiyor

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, Dünya Ralli Şampiyonası teknik düzenlemeleri konusundaki tartışmalar devam ederken gelecek yıl için çok fazla değişiklik beklemediğini söyledi.

Tom Howard
Tom Howard
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

WRC şu anda, takımların FIA'nın yarışlara katılım sayısını artırmak amacıyla Rally1 ve Rally2 araçlarında değişiklik yapma önerisine şiddetle karşı çıkmasının ardından gelecek yılın teknik kuralları üzerine tartışma sürecinden geçiyor.

FIA, Rally1 araçlarından hibrid gücü kaldırmayı ve arka kanat ile hava kısıtlayıcısını değiştirerek araçların performansını daha da düşürmeyi planlıyor. WRC üreticileri geçtiğimiz ay FIA'ya bir mektup yazarak mevcut kuralların 2026 sonuna kadar yürürlükte kalmasını talep etti.

Şu anda FIA'ya sunulmak üzere bir dosya üzerinde çalışılıyor ve bu dosya 11 Haziran'daki Dünya Motor Sporları Konseyi'nde açıklanacak olan düzenlemelerle ilgili nihai kararı verecek.

Toyota patronu Latvala'ya göre bu hafta sonu Portekiz Rallisi'nde daha fazla görüşme yapılacak, ancak Finli gelecek yıl için teknik değişikliklerin muhtemelen sınırlı olacağına inanıyor. 

Motorsport.com'a konuşan Latvala, "Sanırım bazı toplantılar yapacağız. Her şey adım adım gelişiyor."

"Umarım bu ayın sonuna kadar nerede olduğumuzu öğrenmeye başlarız. Anladığım kadarıyla daha çok büyük resme, yani 2027 düzenlemelerine odaklanılıyor."

"Tüm üreticiler bir araya gelerek çok fazla değişiklik yapmamamız gerektiğini söylediler ve ben de gelecek yıl için çok fazla değişiklik beklemiyorum. Beklenti bu yönde ama hiçbir şey kesinleşmiş değil."

"Kısa vadede düşünürsek, elbette tüm takımların şampiyonaya bağlı kalmasını istiyoruz. Şu anda 2027 için düzenlemeleri bilmek, 2025 için bir şeyleri değiştirmekten daha önemli." dedi.

Latvala ayrıca henüz resmi olarak onaylanmamış olan 2027 yönetmelikleriyle ilgili tartışmalar konusunda da olumlu düşünüyor.

Ancak FIA, Rally1 sınıfının mevcut Rally1 konseptini temel alacağını ancak yaklaşık 330 beygir gücü üreteceğini öngören bir çerçeve sunmuş durumda.  Bu araçlar maliyetleri düşürmek için ortak bir güvenlik hücresi kullanacak ve üreticilerin ve modifiyecilerin B-sınıfı, C-Sınıfı ve kompakt SUV segmentlerindeki üretim modellerine veya sıkı teknik kriterlere göre tasarlanmış, kendi karoserlerine sahip araçlar geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Latvala, "2027 için görüşmelerin devam ettiğini biliyorum ve buna olumlu bakıyorum."

"Yavaş ilerliyor ancak iyi görünüyor. Bence ne kadar erken daha fazla bilgiye sahip olursak elbette o kadar iyi olacak." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Evans WRC Portekiz'de yaşadığı sorunların ardından yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
Hyundai: "Kural değişikliği, 2025 WRC'de 'berbat bir araç' ortaya çıkaracak"

Hyundai: "Kural değişikliği, 2025 WRC'de 'berbat bir araç' ortaya çıkaracak"

WRC
Hyundai: "Kural değişikliği, 2025 WRC'de 'berbat bir araç' ortaya çıkaracak"
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

WRC
Portekiz Rallisi
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"
WRC Portekiz: Tanak'a cevap veren Ogier, son güne lider giriyor

WRC Portekiz: Tanak'a cevap veren Ogier, son güne lider giriyor

WRC
Portekiz Rallisi
WRC Portekiz: Tanak'a cevap veren Ogier, son güne lider giriyor
Toyota Racing
Daha fazlası
Toyota Racing
Evans WRC Portekiz'de yaşadığı sorunların ardından yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor

Evans WRC Portekiz'de yaşadığı sorunların ardından yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor

WRC
Portekiz Rallisi
Evans WRC Portekiz'de yaşadığı sorunların ardından yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor
Portekiz Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Tanak peşinde!

Portekiz Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Tanak peşinde!

WRC
Portekiz Rallisi
Portekiz Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Tanak peşinde!
Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider

Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider

WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider

Son Haberler

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

F1 Formula 1
Monako GP
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

F1 Formula 1
Monako GP
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

F1 Formula 1
Monako GP
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"
Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"

Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"

F1 Formula 1
Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye