Toyota, 2024 WRC araçlarında 'çok büyük' değişiklikler olmayacağını açıkladı

Japon ekip, GR Yaris'in geçen yıl 13 yarışın dokuzunu kazanmasının ardından 2024 sezonuna üreticiler şampiyonu olarak giriyor.

Toyota geçen yılın en iyi otomobili olsa da tamamen kurşun geçirmez değildi. Bununla birlikte, takımın bu ayın sonunda Monte Carlo'da başlayacak olan 2024 sezonu için GR Yaris'i belirli alanlarda daha da iyileştirmek için güncellemeler yapması bekleniyor.

Toyota geçtiğimiz ay, tamamen yeni mat siyah bir görünüme sahip olan yeni görünümlü GR Yaris'i tanıttı. Takım, 25-28 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da WRC'deki ilk yarışına çıkacak olan GR Yaris'in yeni Rally2 versiyonunu hazırlamak için yoğun bir sezon arası geçirdi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Latvala, "Bugünlerde oldukça sınırlı sayıda değiştirilebilecek homologasyon var, bu nedenle sezon boyunca yapabileceğiniz büyük şeyler yok."

"Ancak elbette üzerinde çalışmamız gereken bazı alanlar var. Ama 2024 için otomobilde çok dramatik bir değişiklik yok. Bu da takıma bir Rally2 programımız olduğu için ve bu ilk otomobiller Monte Carlo'da ilk kez boy göstereceği için yardımcı oluyor. Bu anlamda Rally1 şu anda iyi bir denge halinde." dedi.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing

Geçen yıl Motorsport.com'a konuşan Toyota teknik direktörü Tom Fowler, takımın bu yıl i20 N'de bir dizi yükseltme yapması beklenen ana rakibi Hyundai'ye karşı avantajını korumak için sürekli olarak aracını geliştirmeye çalıştıklarını söylemişti.

Fowler, "Bence oldukça iyi bir durumdayız, özellikle acil dikkat gerektiren bir zayıflık olarak tanımlayabileceğiniz bir şeyimiz yok. Ancak elbette hala geliştirmek istediğimiz noktalar var."

"Gelecek sezon için bazı iyileştirmeler yapmak üzere şimdiden bir planımız var. Elbette, şu an birbirimize karşı genel olarak rahatsız edici bir şekilde yakın performansa sahip olduğumuzu görüyoruz."

"Hangi rallide, hangi takımın en iyi performans gösteren araca sahip olacağını asla bilemeyeceğinizi söylemek doğru olur. Biz bunu değiştirmek istiyoruz." demişti.

Toyota'nın sezonun açılış yarışında Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ve Sebastien Ogier ile yarışa katılması bekleniyor.