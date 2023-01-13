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Toyota, 2023 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni GR Yaris'i tanıttı!

Toyota, 2023 Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edeceği yeni GR Yaris aracını resmen tanıttı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Toyota, 2023 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni GR Yaris'i tanıttı!
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Japon marka bugün itibariyle, geçen yıl şampiyonluğa ulaşan GR Yaris'in son versiyonunun örtüsünü kaldırdı.

GR Yaris, WRC'nin yeni Rally1 hibrit düzenlemelerinin ilk yılında "yenilmesi gereken araç" olarak öne çıkmıştı. Araç 13 yarışta yedi zafer elde ederken, Kalle Rovanpera da altı galibiyet alarak en genç dünya şampiyonu olmayı başardı.

Hızlı ve dayanıklı GR Yaris, Toyota'nın bitime bir yarış kala WRC üreticiler şampiyonluğunu elde etmesini de sağladı.

Toyota 2022'nin büyük bölümünü domine ederken, yılın ikinci yarısında Hyundai'nin baskısı altına girdi ve toprak rallilerde yetersiz göründü.

Kış sezonunda Toyota, GR Yaris'te bir düzi düncelleme yaptı ve bunlardan en dikkat çekici olanı hiç şüphesiz yenilenmiş arka aero paket oldu. Hibrit üniteyi soğutmak için aracın yanlarını süsleyen belirgin hava girişleri, bu yıl daha yumuşak ve aerodinamik bir tasarıma büründü.

Toyota GR Yaris Rally1

Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Bu da arka çamurlukların yeniden tasarlanmasına neden oldu. Arka kanat da yeni aero pakete uyum sağlamak adına değiştirildi.

Aero değişikliklerine ek olarak Toyota, güç ve tork dağıtımını iyileştirmek için 1.6 litrelik motoru güncelledi.

Toyota teknik direktörü Tom Fowler WRC.com'a yaptığı açıklamada, "Bu sezona girerken sahip olduğumuz araca güveniyoruz."

"Geçen yılki aracımızı geliştirmeyi sürdürdük ve hem Performans hem de dayanıklılık anlamında ileriye doğru gitmeyi başardık."

"Rakiplerimizin hepsiyle rekabet edebilecek bir araca sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Yeni GR Yaris ilk kez önümüzdeki hafta Monte Carlo'da mücadeleye atılacak.

Orada Rovanpera, Elfyn Evans, Sebastien Ogier ve Takamoto Katsuta için dört araç yer alacak.

Takım bu hafta, Monte Carlo Rallisi öncesi özel bir ralli öncesi testi gerçekleştiriyor.

Toyota GR Yaris Rally1

Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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