Lappi, Toyota 2022 WRC sürücüsü olmak için ''en güçlü aday''

Japon marka henüz 2022 sürücülerini doğrulamasa da, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ile anlaşmalarını yenilemeleri, Takamato Katsuta'nın ise takımın dördüncü sürücüsü olarak devam etmesi bekleniyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in, gelecek sezon sadece belirli yarışlar için anlaşma yapması ile bir koltukta yarı zamanlı yer açıldı. Bu, takımın üçüncü Yaris'i hakkında birçok spekülasyona yol açtı.

Latvala'ya göre, gelecek yıl beş ralliye katılması beklenen Ogier'in yanında eski Toyota, Citroen ve M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi favori isim olarak değerlendiriliyor.

Lappi, gelecek ay gerçekleştirilecek Finlandiya Rallisi'nde Japon markanın özel Yaris'inde yapacağı tek seferlik bir sürüşle, Toyota'yı etkileme şansına sahip.

Latvala, etkinliğin ardından, takımın sürücü dizilimi ile ilgili bir karara varılacağını umuyor.

Latvala üçüncü sürücünün kim olacağı hakkında Autosport'a, "Karar vermek zorundayız, büyük olasılıkla Ekim'de belirlememiz gerek. Yani önümüzdeki ay bir karar vermemiz gerekiyor." dedi.

Ogier'in 2022 planları sorulduğunda ise Latvala, "Hiçbir şeye karar verilmedi."

"Monte Carlo'da sürmek istiyor, bunu açıkça belirtti. İsveç'te yarışmaya hevesli olmadığını söyledi."

"Dört ya da beş ralli düşündüğünü söyledi. Şimdiye kadar bunlar konuşuldu ama henüz bir karara varılmadı." diye ekledi.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Movisport Volkswagen Polo GTi Photo by: McKlein / Motorsport Images

Latvala, Lappi'nin en güçlü aday olduğunu ama Finlandiyalı'nın tek aday olmadığını söyledi.

Latvala, "Tabii ki diğer sürücüleri de değerlendiriyoruz ve Esapekka'yı incelemek için hâlâ şansımız var."

"Esapekka, gelecek yıl takıma alabileceğimiz en güçlü aday. Yine de, gelecek yıl alabileceğimiz koltuksuz birçok sürücü var. Yani, pazarda hâlâ sürücüler bulunuyor."

"Umuyorum ki Esapekka iyi bir yarış geçirir. Tabii ki bu, kararımızı etkileyecek." dedi.

Takımın diğer kontratsız sürücüleri Evans ve Rovanpera'dan bahsedilecek olursa, ikili yakın zamanda Toyota'nın 2022 Yaris'ini test etti. Bu da, gelecek yıl yerlerini koruyacakları beklentisini sağlamlaştırıyor.

Latvala, ikilinin anlaşmalarının yenilenmesi konusunda ise ağzını sıkı tuttu.

Latvala, "Maalesef, şu noktada bunu doğrulayamam ama tabii ki olumlu, çok olumlu görünüyor." şeklinde cevapladı.

Çeviren: Aybike Simay Erden