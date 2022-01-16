Toyota, 2022 WRC sezonunda yarışacağı Yaris Rally1'i tanıttı

Son yıllarda şampiyonanın favorisi olan Japon marka, 2022 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni aracın lansmanını cumartesi günü Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirdi.

Lansman etkinliği Hangar-7'de yapılırken, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de etkinlikte hazır bulundu.

Renk düzenine bakıldığında Toyota, geçen sezon kullandığı gibi yine kırmızı, beyaz ve siyah fabrika renkleri yarışmaya devam etmeyi tercih etmiş durumda.

Aerodinamik etkinin azaltıldığı GR Yaris, tasarım anlamında önceki nesil Yaris'e oranla oldukça farklı görünüyor ve aracın geniş arka kanadı dikkatlerden kaçmıyor

GR Yaris, yeni düzenlemeler çerçevesinde 500 beygir güç üretebilen 1,6 litrelik turbo içten yanmalı motora ve 100 kW'lık bir hibrit ünitesine sahip.

Team Toyota Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Rally1 araçları daha güvenlik bir şasi ve koruma kafesine sahipler. Bu araçlar seleflerine kıyasla yaklaşık 70 kg daha ağır olacak ve aerodinamik %15 seviyesinde azaltılacak.

Toyota, geçen yıl Sebastien Ogier ile dünya şampiyonluğuna ulaşırken, üreticiler şampiyonasında da yine mutlu sona ulaşmıştı.

Ogier, bu yıl WRC'de yarı zamanlı olarak yer almayı seçtiği için, üçüncü aracı Esapekka Lappi ile paylaşacak.

Ogier, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi'nde yer alırken, Lappi de ilk rallisine Şubat ayında İsveç'te çıkacak.

Takım birinci aracında Elfyn Evans, diğerinde ise Kalle Rovanpera yer alacak.

Dördüncü Toyota Gazoo Racing aracı, tam sezon yarışması planlanan takımın gelişim pilotu Takamoto Katsuta'ya ayrılmış durumda.

Toyota GR Yaris Rally1 car Fotoğraf: Red Bull Content Pool