Toyota 2022 WRC kadrosunu açıkladı, üçüncü aracı Ogier ve Lappi paylaşacak

Japon marka bugün, Elfyn Evans ve Kalle Rovapera'nın gelecek yıl yeni Toyota GR Yaris'te tüm sezon yarışacaklarını ve yeniden anlaşma imzaladıklarını doğruladı.

Kadroya, geçtiğimiz hafta sonu Finlandiya Ralli'sinde dördüncülüğü elde etmesinin ardından Lappi dahil oldu.

Lappi, yedi kez dünya şampiyonu Ogier'in 2022'de sadece belirli yarışlarda yer alacağını açıklamasıyla, üçüncü koltukta açılan yeri güvence altına almak için geçtiğimiz ay bilgilendirilmişti. Ogier, 2020 sezonunun COVID-19 sebebiyle kısa tutulmasının ardından tam zamanlı kariyerini 2021'e kadar uzatmıştı.

Lappi tekrar katıldığı Toyota takımında 2017 ve 2018 yıllarında yarışmıştı ve 2017'de Finlandiya Rallisi'nde bugüne kadarki tek WRC galibiyetini elde etmişti.

Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala, "2022'de bu kadar güçlü bir kadroya sahip olduğumuz için çok mutluyum. WRC için çok heyecan verici bir dönem."

"Elfyn ve Kalle'yi, şampiyonadaki mücadelelerini devam ettirirken görmek güzel."

"Elfyn istikrarlı bir sürücü, her zaman takımın şampiyonluk için puan almasına yardımcı oluyor. Finlandiya Rallisi'nde de gördüğümüz gibi, kesinlikle en hızlı sürücülerden biri."

"Bu yıl Kalle'den harika yarışlar izledik. Sürekli kendini geliştiriyor ve tecrübe kazanıyor. O da şampiyona için güçlü bir isim oldu." dedi.

Latvala sözlerine şöyle devam etti: "Seb harika bir şampiyon ve gelecek yıl kendisi için şampiyonluğu hedeflemese bile, bizim için çok değerli olacak."

"Esapekka'yı takıma geri getirdiğim içim çok mutluyum. Daha önce kazanabildiğini bizimle kanıtlamıştı ve o zamandan beri çok geliştiğini düşünüyorum."

"Motivasyonu çok yüksek ve geçtiğimiz hafta geri geldiğinde hızını gösterdi."

"Seb ile koltuğu paylaşmak ve şampiyonluğu almamız için mükemmel bir sürücü olduğuna inanıyorum."

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing

Eski Citroen fabrika sürücüsü Lappi, 2020'nin sonunda M-Sport'daki koltuğunu kaybetmesinin ardından WRC'de bir sezonu kenarda geçirmişti. Şimdi ise, Toyota ile rallinin üst düzey mücadelelerine geri döneceği için heyecanlı.

Lappi, "Eve dönüyormuş gibi hissediyorum. Geçmişten harika anılarım var ve Finlandiya Rallisi'ndeki insanlarla yeniden çalışmak harika. Yaris WRC'ye döndüğüm an, yeniden kendi aracımda gibi hissettim."

"Henüz sürmesem de, gelecek yıl yeni bir araca sahip olacağız ve yeni regülasyonlarla çok farklı olacak gibi görünüyor. Yine de ilgi çekici olacak ve gelecek için heyecanlıyım." dedi.

Ogier, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda kendine uygun bir program aramaya devam ederken, katılacağı yarış sayısı da belirsizliğini koruyor. Fransız, kendisinin şampiyonluklar almasını sağlayan ve 2021'in ardından emekli olacak yardımcı sürücüsü Julien Ingrassia ile uzun süredir devam eden ortaklığını sonlandırıyor.

Ingrassia'nın yerine Ogier'in test sırasında birlikte çalıştığı Benjamin Veillas gelecek.

Ogier, "Bu yılın ardından ailemle daha çok vakit geçirmeyi iple çekiyorum. Aynı zamanda Toyota Gazoo Racing ile yarışmaya devam edeceğim için de çok mutluyum."

"Takım bana, sevdiğim işi kısmi zamanlarda da olsa yapma şansı verdiği için çok minnettarım."

"Henüz program belirli değil ama takıma yardım etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Yeni nesil araçların spora ne getireceğini görmek için heyecanlıyım ve takımın da çok fazla emek verdiğini biliyorum." dedi.

Rovanpera da, bu yıl Estonya ve Akropolis'te ralli galibiyetleri elde etmesinin ardından, Toyota ile kariyerini devam ettirmek istiyor.

Rovanpera, "Takım ile ilk iki yılım çok güzeldi. Takım, öğrenmem için ve kendi stilimle sürmem için bana şans verdi. Gelecek yıl yepyeni bir araç ile büyük değişiklikler bizi bekliyor ve takım için büyük bir mücadele olacak."

"Finlandiya'da, geçtiğimiz hafta takım için ev yarışlarında galibiyet almak, benim için çok özeldi."

"Şimdi yeni regülasyonlarla, yeni bir döneme gireceğiz ve takımdaki herkes ile Rally1 aracını geliştirmek ve en iyi sonuçları elde etmek için heyecanlıyım." dedi.

Toyota, henüz Takamato Katsuta ile anlaşmasını yenilemedi ancak dördüncü aracı Japon sürücünün sürmesi bekleniyor.