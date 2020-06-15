Toyota, 2021 WRC'de GR Yaris'i kullanmayacak

Toyota ekibi normalde 2021 WRC sezonunda GR Yaris WRC Plus modelini kullanacaktı ve bu kapsamda pandemi ortaya çıkana kadar birden fazla test yaptı.

Toyota'nın planı otomobil piyasasındaki pazarlama sıkıntılarından dolayı bu sene sonunda mevcut Yaris'i emekliğe ayırıp gelecek sene yeni Yaris modeline geçmekti. Toyota, birkaç ay önce yeni Yaris modelini tanıtmıştı.

Toyota bu yüzden WRC'de de yeni araca geçmeyi planlıyordu. Bunun için Toyota'nın hem mevcut aracı geliştirmeye devam etmesi, hem de yeni aracı hazırlaması gerekiyordu. Bu, çok fazla bütçe ayırmasını gerektirecekti.

COVID-19 pandemisi Japon üreticinin önceliklerinde değişiliği beraberinde getirdi. Toyota, GR Yaris'i geliştirmek, hazırlamak, mevcut araç kadar dayanıklı ve hızlı hale getirmek için yeterli zaman olmadığına karar verdi. Tabii ki bunda pandemi nedeniyle son 4 aydır yaşanan ekonomik sıkıntıların da etkisi var.

2022'de Rally1 kurallarına geçileceği için Toyota böylece yeni döneme daha rahat hazırlanacak.

Toyota yeni GR Yaris aracıyla daha fazla test planlamıyor ancak eski testlerde elde edilen veriler 2022 için yapılan hazırlıkta kullanılacak.

Takım 2020 ve 2021'de mevcut aracı kullanıp geliştirmeye devam edecek. Ardından 2022'de yeni kurallara göre hazırlanan araca geçilecek.