Toyota, 2021 WRC renk düzenini tanıttı

Toyota, bu sabah Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24 Saat gibi yarışlarda mücadele edeceği yeni GR010 hiper aracını tanıtmıştı.

Bundan kısa bir süre sonra da 2021 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni Toyota Yaris WRC Plus'ı tanıttı.

Hem Yaris WRC hem de GR010 Hybrid temelde aynı renk düzenine sahip olacak.

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Toyota bu yıl Sebastian Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera üçlüsüyle yarışmaya devam etme kararı almıştı.

Takım patronluğu görevine ise eski WRC pilotu Jari Matti Latvala getirilmişti.

2021 WRC sezonu, önümüzdeki hafta yapılacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.