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WRC / Toyota Yaris WRC 2021 renk düzeni / Son dakika

Toyota, 2021 WRC renk düzenini tanıttı

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Toyota, 2021 WRC renk düzenini tanıttı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toyota Gazoo Racing, bugün yayınladığı fotoğraflarla beraber 2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edeceği aracın renk düzenini tanıttı.

Toyota, bu sabah Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24 Saat gibi yarışlarda mücadele edeceği yeni GR010 hiper aracını tanıtmıştı.

Bundan kısa bir süre sonra da 2021 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni Toyota Yaris WRC Plus'ı tanıttı.

Hem Yaris WRC hem de GR010 Hybrid temelde aynı renk düzenine sahip olacak.

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
1/8

Fotoğraf: Toyota Racing

.

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
2/8

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
3/8

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
4/8

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
5/8

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
6/8

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
7/8

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC
8/8

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota bu yıl Sebastian Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera üçlüsüyle yarışmaya devam etme kararı almıştı.

Takım patronluğu görevine ise eski WRC pilotu Jari Matti Latvala getirilmişti.

2021 WRC sezonu, önümüzdeki hafta yapılacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Toyota Yaris WRC 2021 renk düzeni
Alt-etkinlik Tanıtım
Editör Giacomo Rauli

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