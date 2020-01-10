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Toyota, 2020 Yaris WRC'nin örtüsünü indirdi

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Toyota Gazoo Racing lineup

Toyota Gazoo Racing lineup
1/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
2/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
3/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
4/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
5/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
6/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
7/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
8/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
9/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
10/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing

Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing
11/11

Fotoğraf: Toyota Racing

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Oca 2020 09:17

Toyota Gazoo Racing, 2020 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edeceği yeni Yaris WRC'nin örtüsünü Tokyo'da indirdi.

Japon üretici, geçen yıl Ott Tanak ile birlikte pilotlar şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı ve bugün yaptığı lansmanla 2020 yılında yarışacağı yeni aracı tanıtan ikinci takım oldu.

Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera kadrosuyla yarışacak olan Toyota'nın lansmanında bu üç pilot/yardımcı pilotlarına ek olarak takım patronu Tommi Makinen de hazır bulundu.

Geçen yıl üreticiler şampiyonluğunu Hyundai'ye kaptıran Toyota'da takım patronu Makinen, Japonya'daki lansmandan memnun olduklarını söyledi ve yeni sezon için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Makinen, "Sezona başlamak adına yeni pilotlarımızla beraber Japonya'da olmak harika. Bu yıl WRC'nin Japonya'ya dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu nedenle sezonu, pek çok Japon otomobil fanıyla birlikte açmak harika."

"Dışarıdan bakıldığında aracımız öncekine çok benziyor ve temelde geçen yıl, pek çok farklı şartta güçlü olanla aynı pakete sahibiz."

"Ama her zaman daha iyi hale gelmek için bazı küçük ilerlemeler kaydetmek için çabalıyoruz ve bu sezon hem daha hafif hem de daha da güçlü bir araca sahip olacağız."

"Yetenekli pilotlarımızın mümkün olduğunda çabuk rahat hissedeceğinden ve tekrar hedeflerimize odaklanabileceğimizden eminim." dedi.

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Seri WRC
Takımlar Toyota Gazoo Racing
Editör David Evans

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