Todt: "Sezonları başlatmakta zorluk çekiyoruz"

Jean Todt, Monte Carlo Rallisi'nde eski günlerine geri dönme fırsatı yakaladı. Çünkü şu anki FIA Başkanı Todt, Peugeot ve Ferrari'de takım patronluğu yapmadan önce Hannu Mikkola, Ove Andersson ve Guy Frequelin gibi isimlerin yanında co-pilot olarak görev aldı ve WRC'de dört galibiyet aldı.

Serinin 2021'deki ilk rallisine katılan Todt şu açıklamalarda bulundu: "2021 Dünya Şampiyonası sezonunu Monte Carlo Rallisi ile açmak bizim için çok önemli."

"Sezonun başlangıcında büyük bir zorluk ile karşı karşıyayız, çünkü tüm gezegen için oldukça zorlu bir zamanda yer alıyoruz. Şu anda büyük sportif organizasyonlarında yaratıcılık, oldukça önemli bir etken. Farklı bir vizyona sahip oluyorsunuz ve her şeyden önce elinizde bir dayanışma var."

"Bu organizasyonu yapmayı mümkün kılan herkese - organizatörlere, destekçilere ve FIA'ya saygı şükranlarımı sunarım."

"Çok farklı bir ralli geçirdik, ancak aynı zamanda oldukça da ilgi çekiciydi. Rallinin galibi olan Sebastien Ogier'yi tebrik ederim, o gerçekten inanılmaz bir sürücü ve Monaco Krallığı'nda yapılan bu ralliyi sekizinci kez kazandı. İnanılmaz performansıyla bir rekor kırdı."

Dünyayı etkisi altına almış olan koronavirüs pandemisi ise, yapılan aşı geliştirmelerine rağmen, hâlâ sert bir şekilde devam ediyor. Dünya genelindeki vaka sayısı 100 milyon barajına yaklaşırken, Avrupa'nın belirli bölgelerinde ise tecrit kuralları sıkılaşmaya devam ediyor.

Konu hakkında konuşan Todt, "Umuyorum ki en zor olan kısım geride kaldı, ancak durum hâlâ çok ciddi."

"Alınan COVID kuralları ve önlemleri sayesinde Formula 1 Dünya Şampiyonası, geçen sene yeniden başlatılan ilk uluslararası spor organizasyonu oldu; onun hemen arkasından ise WRC ve ERC geldi." dedi.

WRC, bu senenin ardından gelecek sene Ralli1 adlı kurallara geçecek ve hibrit motorlu ralli araçları ile mücadele edilecek.

Ralli camiasının geleceği hakkında konuşan Todt şunları söyledi: "2022 kurallarında sonunda rallide hibrit motora geçiş yapacağız ve bu nedenle katılım konusunda önümüzün oldukça açık olacağını düşünüyoruz."

"Ralli piramidinde oldukça güçlü bir stratejiye sahibiz ve bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz."