Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi

Zorlu bir ralli geçiren ve Cuma günü bir arıza yüzünden galibiyet mücadelesine veda eden Neuville, yine de ralliyi sekizinci sırada tamamlamış, üstelik Güç Etabı'nı da kazanarak beş ekstra puanı cebine atmıştı.

Ancak rallinin ardından FIA tarafından inceleme altına alınan Neuville, "takımla bağlantılı bir kişinin keşiften sonra etap güzergahlarında herhangi bir yetki olmaksızın seyahat ettiğinin belirlemesinin" ardından diskalifiye gibi sert bir cezaya çarptırıldı.

Komiserler Kurulu ile görüşmesinde durumdan haberdar olduğunu itiraf eden Neuville, bu hatasından ötürü özür diledi.

FIA'nın raporunda, "Komiserler Kurulu, bağımsız olarak başlatılan ve Parkur Görevlisinden alınan raporun bulgularını özetlemiştir."

"Raporda, yetkisi olmayan bir kişinin keşif sonrasında etap güzergahlarında araç kullandığının görüldüğü durumlar belirtilmiştir.

"Söz konusu kişi yetkisi olmadığı halde bu güzergahlardan aracıyla geçmiş, iki günde iki kez görevliler tarafından durdurulmuştur.

"Komiserlere sunulan kanıtlar bu kişinin 11 numaralı aracın mürettebatıyla bağlantısı olduğunu göstermiştir."

"İfadesine başvurulan 11 numaralı aracın sürücüsü, kimliği tespit edilen kişiden haberdar olduğunu ve etaptaki belli sorunları tespit etmek için bu kişinin desteğini talep ettiğini derhal kabul etmiştir."

"Sürücü durumun dürüst bir özetini sunmuş ve muhakeme hatası nedeniyle Komiserlerden özür dilemiştir. Sürücü bu ihlalin sorumluluğunu üstlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu sonucun ardından Güç Etabı galibiyeti de M-Sport sürücüsü Ott Tanak'a geçmiş oldu.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomek Kaliński