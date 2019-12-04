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WRC / Nostalji

Tarihte Bugün: Raikkonen, WRC'ye geçiyor

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Tarihte Bugün: Raikkonen, WRC'ye geçiyor
Ekleyen:
, Editör
4 Ara 2019 09:40

Kimi Raikkonen, on yıl önce bugün Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışacağını açıklamıştı.

2007 Formula 1 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, 4 Aralık 2009 tarihinde bir sonraki yıl Dünya Ralli Şampiyonası'na geçeceğini açıklamıştı.

McLaren'la yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlanmasının ve Formula 1'de yarışamayacağının belli olmasının ardından 2010 yılı için farklı seçeneklere bakan Fin pilot, bir sonraki yıl için Citroen'le WRC'ye geçme kararı almıştı.

Raikkonen bu kararın ardından, "Her zaman rallide ve bir noktada Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele etmek istedim. Red Bull sayesinde serinin en iyi aracı olan Citroen C4'le sürüş yapma fırsatım olacak. Bu, çok heyecan verici bir mücadele. Aracı sürmek ve ilk rallime çıkmak için sabırsızlanıyorum."  demişti.

Raikkonen o yıl WRC'de 25 puan topladı ve en iyi sonuç Türkiye Rallisi'ndeki beşinciliğiydi.

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Seri WRC
Editör Kemal Şengül

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