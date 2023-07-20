Kayıt Ol
Önceki / 2023 Estonya Rallisi: Shakedown'ın lideri Rovanpera, Tanak sorun yaşadı
WRC / Estonya Rallisi Haberler

Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak

Estonya Rallisi shakedown etabı esnasında motor arızası yaşayan Ott Tanak'ın motoru değiştirildi; bu, Estonyalı sürücünün beş dakika zaman cezası alması anlamına geliyor!

Tom Howard
Ekleyen:
Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team

Perşembe sabahına hızlı bir başlangıç yapan ve ilk geçişte en iyi dereceyi elde eden Tanak, birkaç dakika sonra aracında bir motor sorunu olduğunu bildirdi.

Takımın sorunu inceleyebilmesi için servis alanına dönmek zorunda kalan Tanak'ın günü böylece erkenden sona erdi.

Kısa süre önce açıklamada bulunan M-Sport, sorunun ciddi olduğunu, bu nedenle motor değişikliğine gittiklerini açıkladı.

Kurallar gereği motor değişikliği yapmak serbest, ancak bedeli tam beş dakika zaman cezası -dolayısıyla, Tanak'ın kendi evinde zafere ulaşma umutları sona ermiş gibi görünüyor.

Sorunu teşhis etmesi istenen M-Sport takım patronu Richard Millener, "Tam olarak bilmiyoruz."

"Bildiğimiz şey, oldukça önemli bir motor sorunuyla karşı karşıya olduğumuz, bu nedenle motoru değiştirmekten başka seçeneğimiz yok."

"Yönetmelikler değişikliğe izin veriyor, ancak bu, ralliye başlamadan önce ceza alacağımız anlamına geliyor. Gerçekten sinir bozucu bir başlangıç, yapabileceğimiz en kötü başlangıç."

"Yönetmeliklere göre alacağımız ceza beş dakika, çok ciddi bir dezavantaj."

"Odak noktamızı değiştirmeliyiz, olanlarla ilgili olarak değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Artık hasarı azaltmaya çalışacağız, ancak hiç kolay olmayacak." dedi.

Ott Tanak, M-Sport Ford World Rally Team engine change

Ott Tanak, M-Sport Ford World Rally Team engine change

Photo by: Tom Howard

M-Sport için daha da kötü olan taraf, kurallar nedeniyle bu yılın sonlarına kadar motor sorunuyla ilgili araştırma yapamayacak olmaları.

Millener, "Bunun bizi şaşırttığını söyleyebilirim, nitekim her şey ralli öncesi kontrollerden geçiyor ve kapsamlı bir şekilde kontrol ediliyor. "

"İngiltere'de her şey çalıştı, bu yüzden henüz ralli başlarken sorun yaşamak bizi şaşırttı." 

"Ancak bu, motorlar sezon boyunca mühürlendiği için uzunca bir süre inceleyemeyeceğimiz bir sorun. Kabullenmesi zor bir durum." dedi.

Tanak'ın bu akşam gerçekleşecek açılış etabında parkura dönmesi bekleniyor.

paylaşım
yorumlar

2023 Estonya Rallisi: Shakedown'ın lideri Rovanpera, Tanak sorun yaşadı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

WRC
Estonya Rallisi

Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız" Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Loeb: "Şu anda WRC'ye geri dönüş planım yok"

Loeb: "Şu anda WRC'ye geri dönüş planım yok"

WRC

Loeb: "Şu anda WRC'ye geri dönüş planım yok" Loeb: "Şu anda WRC'ye geri dönüş planım yok"

Latvala, uzun süre sonra ilk kez bir rallide boy gösterecek

Latvala, uzun süre sonra ilk kez bir rallide boy gösterecek

WRC
Finlandiya Rallisi

Latvala, uzun süre sonra ilk kez bir rallide boy gösterecek Latvala, uzun süre sonra ilk kez bir rallide boy gösterecek

Ott Tanak Daha fazlası
Ott Tanak
Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"

Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"

WRC
Monte Carlo Rallisi

Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var" Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"

M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"

M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"

WRC

M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz" M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"

Tanak, Hyundai'deki son yarışını zirvede tamamlamak istiyor

Tanak, Hyundai'deki son yarışını zirvede tamamlamak istiyor

WRC
Japonya Rallisi

Tanak, Hyundai'deki son yarışını zirvede tamamlamak istiyor Tanak, Hyundai'deki son yarışını zirvede tamamlamak istiyor

M-Sport Daha fazlası
M-Sport
Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti

Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti

WRC
Monte Carlo Rallisi

Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti

M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!

M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!

WRC
Ford Puma Rally1 livery

M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı! M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!

M-Sport, Loeb ile yola devam etmeye açık

M-Sport, Loeb ile yola devam etmeye açık

WRC

M-Sport, Loeb ile yola devam etmeye açık M-Sport, Loeb ile yola devam etmeye açık

Son Haberler

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti" Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

F1 Formula 1

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı" Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı" Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol