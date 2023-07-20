Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak
Estonya Rallisi shakedown etabı esnasında motor arızası yaşayan Ott Tanak'ın motoru değiştirildi; bu, Estonyalı sürücünün beş dakika zaman cezası alması anlamına geliyor!
Perşembe sabahına hızlı bir başlangıç yapan ve ilk geçişte en iyi dereceyi elde eden Tanak, birkaç dakika sonra aracında bir motor sorunu olduğunu bildirdi.
Takımın sorunu inceleyebilmesi için servis alanına dönmek zorunda kalan Tanak'ın günü böylece erkenden sona erdi.
Kısa süre önce açıklamada bulunan M-Sport, sorunun ciddi olduğunu, bu nedenle motor değişikliğine gittiklerini açıkladı.
Kurallar gereği motor değişikliği yapmak serbest, ancak bedeli tam beş dakika zaman cezası -dolayısıyla, Tanak'ın kendi evinde zafere ulaşma umutları sona ermiş gibi görünüyor.
Sorunu teşhis etmesi istenen M-Sport takım patronu Richard Millener, "Tam olarak bilmiyoruz."
"Bildiğimiz şey, oldukça önemli bir motor sorunuyla karşı karşıya olduğumuz, bu nedenle motoru değiştirmekten başka seçeneğimiz yok."
"Yönetmelikler değişikliğe izin veriyor, ancak bu, ralliye başlamadan önce ceza alacağımız anlamına geliyor. Gerçekten sinir bozucu bir başlangıç, yapabileceğimiz en kötü başlangıç."
"Yönetmeliklere göre alacağımız ceza beş dakika, çok ciddi bir dezavantaj."
"Odak noktamızı değiştirmeliyiz, olanlarla ilgili olarak değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Artık hasarı azaltmaya çalışacağız, ancak hiç kolay olmayacak." dedi.
Ott Tanak, M-Sport Ford World Rally Team engine change
Photo by: Tom Howard
M-Sport için daha da kötü olan taraf, kurallar nedeniyle bu yılın sonlarına kadar motor sorunuyla ilgili araştırma yapamayacak olmaları.
Millener, "Bunun bizi şaşırttığını söyleyebilirim, nitekim her şey ralli öncesi kontrollerden geçiyor ve kapsamlı bir şekilde kontrol ediliyor. "
"İngiltere'de her şey çalıştı, bu yüzden henüz ralli başlarken sorun yaşamak bizi şaşırttı."
"Ancak bu, motorlar sezon boyunca mühürlendiği için uzunca bir süre inceleyemeyeceğimiz bir sorun. Kabullenmesi zor bir durum." dedi.
Tanak'ın bu akşam gerçekleşecek açılış etabında parkura dönmesi bekleniyor.
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